Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Váratlan fordulat a Rác Fürdő ügyében

Meglepő lépésre szánta el magát a Főváros a Rác Fürdő ügyében. Értesüléseink szerint ajánlatot tesznek a felszámolónak az épület és a hozzá kapcsolódó szálloda megvételére. Ezzel megelőznék a kormányt, amely hasonló lépést készített elő. Úgy tűnik Budapest gyorsabb volt.

Immár egy évtizede rohad a főváros, valamint Európa egyik legszebb és legszebben felújított fürdője, a Tabánban található Rác Fürdő és a mellé felhúzott 67 szobás "vadonatúj" hotel. A viszontagságos évtized alatt többször megvillant a megoldás és megnyitás reménye, de ezek rendre elhaltak a főváros és a politika viadalán. Budapest új vezetése úgy tűnik gyors megoldást keres a lehetetlen és botrányos helyzet megoldására. Lapunk értesülései szerint nem várják meg, míg a felszámoló kiírja az említett két épület eladásáról szóló pályázatot - erre várnak a lehetséges befektetők is immár három éve! - hanem ezt megelőzve ajánlatot tesznek a fürdő és a hotel megvételére.

A Fővárosi Közgyűlésre készült előterjesztésben ez még nem szerepelt, csupán az, hogy REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-nek adott megbízási szerződés és hitelt meghosszabbítják. Ezzel lehetővé válna, hogy a cég a felszámolási eljárásban részt vegyen és ha meghirdetik a fürdőkomplexumot, akkor maximum 7,4 milliárd forint erejéig beszálljon az árverésbe.

A gond az, hogy a felszámoló a Nemzeti Reorganizációs Kft. (REORG) - ki tudja miért? - nem igen iparkodik az árverés kiírására. Értesüléseink szerint a kormány is fontolgatta, hogy ezt megelőzően ajánlatot tesz a fürdő és a hotel megvételére, és a főváros is így döntött. Ez utóbbi a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén jelentette be, hogy a reménytelennek tűnő és elhúzódó felszámolási eljáráson kívül tesz ajánlatot. A közgyűlés ma délben elfogadta, hogy a főváros mintegy 7 401 490 666 forintos összeghatárig tehet vételi ajánlatot.



Forrás: Fővárosi Közgyűlés Forrás: Fővárosi Közgyűlés

Amennyiben ezt siker koronázza, akkor végre érdemi változás állhat be a tíz éve elkészült, de soha meg nem nyitott egykori Rácz Fürdő és hotel ügyében. A főváros - amint azt Tüttő Kata főpolgármester-helyettes lapunknak adott interjújában elmondta - nem akarja eladni az épület együttest (bár erre is lenne érdeklődő!) de ez nem jelenti azt, hogy a nyitást megelőző többmilliárdos ismételt felújítást és az üzemeltetést a főváros tulajdonában levő cége vagy cégek végeznék. A fővárosi ajánlat ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a kormány már nem léphet az ügyben- már csak azért sem mert ez is élhet elővételi jogával, és akár rálicitálhat a fővárosra. A "meccs" tehát még közel sem lefutott.



Forrás: Fővárosi Közgyűlés Forrás: Fővárosi Közgyűlés

Mint korábban a Népszava megírta: lépéskényszerbe került a budapesti városvezetés a Rác fürdő és hotel ügyében. A lap szerint az új városvezetés attól tart, hogy különféle háttéralkuk miatt nagyon nyomott áron kel el a komplexum. Ráadásul az építmény igen szövevényes ügyének irataiból is eltűnt jó néhány a városházán az önkormányzati választások után.