Váratlan járványügyi fordulat: nem jár mindenkinek PCR-teszt!

Hétfőn a koronavírussal kapcsolatban új járványügyi eljárásrendet adott ki a tisztifőorvos és az egészségügyért felelős miniszter. Ennek része, hogy a fertőzést PCR-teszt nélkül, a mutatott tünetek alapján is megerősítheti a háziorvos - adta hírül a 444.hu. A tünetmentes kontaktokat csak akkor fogják tesztelni, ha veszélyeztetett csoportba tartoznak.

Orbán Viktor miniszterelnök ma újságcikkben és a parlamenti őszi ülésszakot megnyitó beszédében is megismételte, hogy a magyar egészségügy felkészült a tömeges koronavírus-fertőzésre is, és most ősszel "felkészültebbek vagyunk" a járványelleni védekezésben, mint tavasszal.

Ehhez képest enyhítésként értelmezhető a járványügyi szabályozásban, hogy Müller Cecília tisztifőorvos és Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter új eljárásrendet adott ki szeptember 21-én a koronavírus-járvány kezelésére.

Az új eljárásrend szerint a koronavírus-fertőzést PCR-teszt nélkül, a mutatott tünetek alapján is megerősítheti a háziorvos - hívta fel a figyelmet cikkében a 444.hu.

Már nem elég a tünet a PCR-teszthez

PCR-tesztet kötelezően csak abban az esetben kell kérni, amennyiben a páciens tüneteket mutat és ezen felül koronavírus-fertőzött területen járt, vagy szoros kapcsolatban volt igazolt fertőzöttel, vagy ha bármilyen okból kockázati csoportba sorolható.

Csak a veszélyeztetett csoportba tartozó kontaktokat tesztelik



Az új eljárásrend is előírja az igazolt fertőzöttek kontaktjainak felkutatását, de a PCR-tesztelést kötelezően csak azoknál a tünetmentes kontaktoknál írják elő, akik egészségügyi ellátórendszerben és a tartós ápolási és gondozási intézményekben ellátottként/gondozottként kerültek szoros kontaktusba igazolt fertőzöttel.

A kétféle módon diagnosztizált (PCR-teszttel, illetve a tünetek alapján a háziorvos) betegek nyilvántartása eltér egymástól - írja a dokumentumra hivatkozva a lap. Bárhogyan is diagnosztizálják a fertőzöttet, az esetet jelenteni kell a központnak, de míg a PCR-teszttel igazolt fertőzötteknél a betegség kimenetelét (a beteg gyógyult vagy meghalt), illetve a kórházból történt elbocsátás idejét is fel kell tüntetni, a csak tünetek alapján diagnosztizáltakról ezt már nem kell jelenteni.

Ugyanígy a csak tüneteik alapján diagnosztizáltak, az úgynevezett gyanús vagy valószínűsített fertőzöttek esetén a beteg otthoni elkülönítésére a háziorvos utasít, hatósági intézkedésre csak a teszttel igazolt fertőzöttek esetén van mód. (A fent leírt változások az ingyenes hatósági PCR-tesztekre vonatkoznak, a magán úton elvégeztetettekre nem - a szerk.)