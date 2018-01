Váratlan pofon jöhet a mérőórás ügyintézésnél - íme, a részletek

Meglepetésszerűen érkező több százezer forintos számlával, hetekig tartó bürokratikus útvesztővel találkozhatnak azok, akik nem figyeltek eléggé a közművekkel kapcsolatos papírmunkára - hívja fel a figyelmet a hvg.hu.

Több százezer forintjába került egy lakástulajdonosnak a figyelmetlensége, ráadásul évekkel az után, hogy eladta az ingatlanját. Azt gondolta ugyanis, hogy elég elintézni a lakás átadásának papírmunkáját - majd meglepődött, amikor hivatalos felszólítást kapott, hogy fizesse ki a közműtartozást, amit az új lakók halmoztak fel. Hiába került az ügy bíróság elé, fizetnie kellett - írja a portál.

Hiába adta el valaki ugyanis a lakását, attól a közműszámlák még az ő nevére fognak érkezni. Nem mentség az sem, ha a lakás tulajdoni lapján már az új tulajdonos neve szerepel. Egy lakásvásárlásnál a közműveket külön át kell íratni, de mivel mindegyikhez máshova kell elmenni, a nyitva tartási idők pedig nem túl "barátiak", érdemes néhány extra szabadnappal készülnie annak, aki azt szeretné, hogy a volt lakásában már ne az ő nevén legyen a villany-, a víz-, és a gázóra.

A hvg.hu szerint a legtöbb szolgáltató 15 napot hagy az adásvétel után arra, hogy az új tulajdonos nevére írják át a mérőórákat - a kivétel a Fővárosi Vízművek, valamint az Alföldvíz, ott 30 nap van a bejelentésre. (Ha ezt elmulasztják, akkor kaphatnak bírságot is, de ennek az elrettentő ereje nem túl nagy, a legtöbb szolgáltatónál még akkor is csak 10-15 ezer forintot kell befizetni, ha már egy éve nem szóltak a változásról.) Általában annyit kérnek, hogy az eladó és a vevő írjon alá egy nyilatkozatot a mérők átadásáról, illetve mutassák be a lakásvásárlásról szóló szerződésüket és egy friss tulajdoni lapot. Az Elmű-Émásznál kérnek ennél többet is: ott a régi tulajdonosnak fel kell mondania a szerződését, az újnak pedig kötnie kell egy sajátot.

Nagyon sokan akkor kerülnek bele egy jókora bürokratikus útvesztőbe, amikor lakást örökölnek. Volt például olyan eset, amikor egy lakástulajdonos halála után a két gyerekének 50-50 százalékos tulajdonába került az ingatlan, majd ők úgy döntöttek, hogy eladják, viszont csak ekkor derült ki, hogy a mérőórák még mindig a már hónapok óta halott férfi nevén vannak. Végül az örökösök kénytelenek voltak kifizetni elhunyt apjuk tartozásait.

