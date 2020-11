Váratlan változás jön a monetáris tanácsban

A parlament gazdasági bizottságában ma délelőtt az MNB monetáris tanácsának egyelőre ismeretlen új tagját hallgatják meg.

A napirendi javaslat szerint a parlament gazdasági bizottságában a kedd fél 11-től kezdődő ülés második pontja a tagjelölés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsába - szúrta ki a Portfolio.hu.

Ez önmagában nem meglepő, hiszen a parlamenti szavazás előtt kötelező az új MT-tagokat a parlamenti bizottságban meghallgatni. Csakhogy jelenleg a monetáris tanács a törvényi maximummal, azaz kilenc taggal működik és a közeljövőben senkinek sem jár le a hatéves mandátuma. Ez azt jelenti, hogy lemondás állhat a háttérben.

A monetáris tanács jelenlegi tagjai Név Kinevezés kezdete Matolcsy György 2019. március 4. Patai Mihály 2019. április 22. Kandrács Csaba 2019. október 2. Virág Barnabás 2020. június 22. Báger Gusztáv 2015. július 6. Kardkovács Kolos 2016. szeptember 12. Kocziszky György 2017. április 6. Parragh Bianka 2017. március 23. Pleschinger Gyula 2019. március 5.

Eközben szintén ma tartja novemberi ülését a monetáris tanács. Az új MT-tag ma még biztosan nem szavazhat, mivel csak a parlamenti megerősítés után válik a testület tagjává, továbbá a tanács a kamatmeghatározó ülését kedd délelőtt tartja, a közlemény kerül csak ki délután kettőkor a jegybank honlapjára.

Az előző, októberi ülésén a testület nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét, és a kamatfolyosó sem változott az elemzői várakozásoknak megfelelően. Előző két ülésén a testület ugyancsak változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat, miután a júliusi és a júniusi ülésen is 15-15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amely ezt megelőzően 2016. május 25. óta állt 0,9 százalékon. A tanács szerint a globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat továbbra is főképp a koronavírus-járvány hatásai alakítják, a kockázati mutatók továbbra is magasak. Az MNB továbbra is laza monetáris kondíciókra számít mind világszinten, mind a térségben.