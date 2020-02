Váratlanul drágulhatnak a nyugdíjasotthonok - csendben módosított a kormány

Egy 2020-as kormányrendelet-módosítás alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoknál a térítési díjakat emelni lehet - értesült a 24.hu. Van, ahol már díjat emeltek, de egyelőre még nem tudni, hogy a drágulás összesen hány intézményt érinthet.

A portál egyik olvasójának demens édesanyja egy vidéki idősotthon lakója, január közepén kapott értesítést, hogy ezentúl minden második hónapban többet kell fizetnie az ellátásért, mint eddig. Tavaly minden hónapban fix 129 ezer forint díjról érkezett értesítés, januárban viszont 133 300 forint állt a csekken. A kísérőlevélből kiderült, hogy habár többet kell fizetnie, nem díjemelés történt, csak egy tavaly decemberben kihirdetett kormányrendeletet alkalmaznak. Vagyis a havidíjat januártól napra kell kiszámolni.

December végéig úgy szólt a kormányrendelet, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásoknál az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni. A változás mindössze annyi, hogy a módosító kormányrendelet elhagyta az "és hónapra" szövegrészt. Erre hivatkozva értesítette úgy olvasónkat az idősotthon, hogy januártól a hónap napjainak száma alapján kell fizetni a térítési díjat.

A díjszabásról készült útmutató szerint távollét esetén is a hónapok tényleges napjával kell kiszámolni a díjat. De az is kiderül belőle, hogy eddig a napi térítési díj a havi térítési díj harmincad része volt, magyarul mindenképp harmincnapos hónapokkal számoltak. Most megfordították a logikát: a harmincnapos hónapból számított napidíj a számítás alapja, és ezt szorozzák meg az aktuális hónap napjaival. Márpedig 31 napos több van. A matek vége az, hogy az idén éves szinten (hat napnyi összeggel) többet kell fizetni, mint tavaly - kalkulál a 24.hu.

Az érintett idős hölgy esetében a 129 ezer forintos (30 napos) havidíjból 4300 forintos napidíjjal számolnak, így jön ki a 31 napos hónapokra a 133 300 forint térítési díj, februárra pedig az idén 124 700 forint. Éves szinten ez azt jelenti, hogy míg tavaly 1 millió 548 ezer forint volt a térítési díj, az idén változatlan napidíj mellett 1 millió 573 800 forint lesz. Vagyis 25 800 forinttal emelkedik az idősotthon éves díja a jogszabályváltozás miatt.