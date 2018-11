Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Varga: Hamarosan 700 milliárdot utalhat Brüsszel Budapestnek

Az állami támogatás megszüntetése napjaiban, az utolsó 48 órában tömeges (140 ezer darab) volt a szerződéskötés a lakás-takarékpénztárakban. Ez nem a Pénzügyminisztérium hatásköre, hanem a pénzügyi felügyeleté. A jegybank vizsgálhatja meg, hogy valóban határidőre történtek-e a szerződéskötések - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az Atv.hu-nak adott interjúban.

A pénzügyminiszter üzent a nyugdíjasoknak is a portálnak adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy tíz év után sem emeli a ma 28 500 forintos nyugdíjminimumot, Varga azt mondta: "A kormány nyugdíjpolitikájának a lényege, hogy az ellátások minden évben megőrzik reálértéküket, 2010 óta mintegy 30 százalékkal növekedtek a nyugdíjak, míg vásárlóerejük tíz százalékkal nőtt. Emellett a tavalyi év után idén is járt a nyugdíjprémium. A kormány megbecsüléssel tekint a nyugdíjasokra, ennek jeléül több alkalommal is egyszeri, 10 ezer forintos Erzsébet-utalványban részesültek."

A cafeteria drasztikus 2019. januári visszavágása kapcsán sem sok újat lehetett megtudni a minisztertől. Szavai szerint túlságosan széttagolttá és szétaprózottá vált a rendszer. "Akkor tudunk ilyen kedvezményt biztosítani, ha ez alapvetően egy célra fókuszál, mégpedig a humán tőke, az emberi erőforrás megújítására. A Szép-kártyán keresztül lehet cafeteriát a jövőben igénybe venni, e kártya pedig alkalmas arra, hogy pihenés, vendéglátás, szabadidős körben felhasználják."

A kabinet abban bízik, hogy a cafeteriás juttatások megdrágítása miatti kiesést a munkaadók leginkább készpénzben adják majd meg a munkavállalóknak jövőre. Varga nem tart attól, hogy a munkaadók számára ez egy olyan problémát jelentene, amit nem tudnának megoldani. A gazdaság növekedésével, a munkahelyek bővülésével párhuzamosan van lehetőség arra, hogy a bérek még növekedjenek - hangzik a kötelező kormányzati optimizmus.

Minden olyan formát, ami segíti azt, hogy több gyermek szülessen Magyarországon és több gyermeket vállaljanak a családok, támogatni kell. Nyilván a források határt szabnak annak, hogy ez milyen pontig mehet el. Ezt kell összehangolni, hiszen hosszú távon ha egy csökkenő népességben és elöregedő társadalomban élünk, akkor alapvetően a források is szűkülni fognak - fogalmazott a pénzügyér.

A kormányon belül miniszterelnök úr a legnagyobb szövetségesem abban, hogy a hiányt tartani tudjuk. (...) Évről-évre fegyelmezett fiskális politikát követünk. Az általunk biztosított állami előleg, amit az uniós támogatásoknál fizetünk, helyes gyakorlat volt, hiszen beruházások nem várhatnak arra hónapokat, hogy az uniós támogatás megérkezzen. Ez értelemszerűen hatással van a pénzforgalmi hiány alakulására, ugyanakkor a Brüsszelnek kiküldött számlák alapján az időben később megérkező pénzek utólag elszámolhatóak. Tehát a tavalyihoz hasonló módon történik majd ez, és december végére a befogadott számláknak a döntő többségét az unió teljesítheti. Remélem, hogy év végéig még be fog folyni a kasszába közel 700 milliárd - mondta a miniszter.

További erős mondatok az interjúból:

Az eddig kifizetett sportcélú tao-támogatások nagyságrendjét szeretnénk megtartani.

Ha szálláshelyet vettem igénybe, eddig is mindig bejelentkeztem, és nem álnéven, vagy nem más nevén. Ha az utcán sétálok, és egy utcai biztonsági kamera rögzít, miért is zavarna ez engem?

Az Alkotmánybíróság döntését be kell tartani mindenkinek, a kormány eddig is ezt tette, ezután is ezt teszi.



