Varga Judit: már júniusban véget érhet a különleges jogrend

Ahogy Orbán Viktor kormányfő már pénteken elmondta, május végén már dönthetnek a kormány különleges hatalmának visszaadásáról, mivel a járványhelyzet javult az elmúlt időszakban Magyarországon. Most Varga Judit igazságügyi miniszter is megerősítette ezt, de annyit pontosított, hogy június végétől állhat vissza a normális döntéshozatali rend.

Még március 30-án döntötte el a Fidesz-KDNP kétharmaddal, hogy rendkívüli, rendeleti vezetést biztosít a kormánynak határozatlan időre. A koronavírus elleni védekezésről szóló törvényjavaslat a veszélyhelyzet idejére lehetővé teszi, hogy a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozzon az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében, valamint hogy a kabinet koronavírus elleni fellépés érdekében eddig hozott rendeletei is hatályban maradhassanak. Az ellenzék akkor amiatt támadta a kormányt, hogy így az Országgyűlés felügyeleti joga elveszik, valamint nem támogathatják a törvényt, hiszen az határozatlan időre szól. A kormánypártok viszont azzal védekeztek, hogy a parlament dönthet a különleges jogrend visszavonásáról, de ez sem itthon nem nyugtatta meg az ellenzéket, sem Brüsszelben a jogszabály kritikusait.

Júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon - írta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn közzétett bejegyzésében.

Ahogy azt miniszterelnök úr pénteken jelezte, már májusban beterjesztésre kerülhet az erre vonatkozó törvényjavaslat, és annak az Országgyűlés által való megtárgyalását valamint elfogadását követően, júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon - folytatta a miniszter üzenetét.

Orbán Viktor belgrádi látogatásán beszélt arról, hogy akár már május végén visszaadhatja a különleges jogosítványokat. Emellett az uniónak is odaszólt: várják, hogy bocsánatot kérjenek, mivel az Európai Parlamentben még egy ülésen is foglalkoztak a magyarországi jogállamiságot fenyegető veszéllyel, amelyet a korlátlan idejű rendkívüli törvényhozási mandátum jelentett. Most az igazságügyi miniszter is jelezte, hogy várnak egy fajta elnézéskérést.

"A fent említett képtelen vádak módszeres terjesztése ugyan sok kárt okozott Magyarország nemzetközi hírnevének, de annyi haszna talán volt, hogy ismét mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy ki mire és kinek az érdekében használja fel a rendelkezésére álló lehetőségeket egy veszélyhelyzetben" - fogalmazott a politikus.

