Varga Mihály elárulta, miről ötletel sokat az Orbán-kormány

Az öngondoskodást fontosnak tartja a magyar kormány - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Az óriási készpénzállomány felszámolásán pedig sokat gondolkoznak a József Nádor téren.

Herman Bernadett , 2019. november 21. csütörtök, 09:56 Fotó: MTI Fotó / Czeglédi Zsolt

A szakmában jártasok jól tudják, már Jókai Mór is elkötelezett híve volt a biztosításoknak, a Generali is felkérte az igazgatóságába - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) konferenciáján. Jókai időnként még az írásaiba is belecsempészte a biztosítások fontosságát, többek közt Az aranyemberben is kitért erre. A pénzügyminiszter is a biztosítási szektorban kezdte, lakásbiztosítási ügynökként.

Az unió GDP-jének 58 százalékát teszi ki a biztosítás összértéke, Magyarországon is fontos a szerepük. Nálunk van még tér a biztosítók további erősödésére, mivel sem a vagyonbiztosítások, sem az életbiztosítások területén nem érte el az ország az uniós átlagot - sorolta a pénzügyér. A kormány azt keresi, hogyan tudja az ágazatot úgy támogatni, hogy abból a szektor mellett a nemzetgazdaság is nyerjen. Ennek egyik módja a pénzügyi tudatosság fejlesztése.

A GDP húzza a piacot

Amikor a gazdaság jól megy, akkor a biztosítási szektornak is jól megy, most pedig ez a helyzet: a magyar gazdaság gyors ütemben nő, így folyamatosan nőnek a biztosítási díjbevételek is. Az idén is csaknem 10 százalékos bővülést mértek. A szektor jövedelmezősége is megfelelő, csaknem 40 milliárd forintnyi nyereséget értek el a cégek az idei eső félévben. A szektor emellett 1400 milliárd forintot befektet az állampapírpiacon is.

A munkaerőpiacon is jó a helyzet, a foglalkoztatottság 70 százalék fölött van. Fontos az is, hogy az emberek nem a jövőjüket élik fel, hanem nőnek a megtakarítások is a reálkeresetek növekedésével párhuzamosan.

Az új biztosítási törvényről Varga azt mondta: növelte a fogyasztói bizalmat, erősebbé vált a biztosítók tőkehelyzete. A teljes költségmutatót (tkm) is dicsérte a miniszter, mert az megkönnyítette a termékek összehasonlítását.

Varga a 6500 milliárd forintos magyarországi készpénzállományról is beszélt. A kabinet azon ötletel, hogyan lehetne ezt visszacsatornázni a gazdaságba, hogy ebből a forrásból vállalkozások fejlődjenek, munkahelyek jöjjenek létre.

Az öngondoskodás is fontos a kormánynak, 2014 óta adókedvezménnyel támogatják a nyugdíjbiztosításokat, aminek köszönhetően immár 300 ezer szerződést kötöttek. Fontos emellett, hogy a köznevelésben oktassák a pénzügyi ismereteket - hangsúlyozta a miniszter.