Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Varga Mihály üzent az MNB-nek

Immár a pénzügyminszter is arról beszél, hogy el lehetne tolni az azonnali fizetés július eleji indítását.

Várjuk az azonnali átutalás elindulását is, itt azonban fontos lenne a tesztidőszak - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Világgazdaságnak.

Szavai szerint az online pénztárgépek bevezetésének sikeréhez is szükség volt arra, hogy a minisztérium elhalasztotta az indulást addig, amíg a teszteléseken minden problémára megoldást találtak. Ez a Varga-kijelentés tehát az MNB-nek küldött üzenetként is felfogható, mivel a kérdésben a jegybank illetékes.

Márpedig a jelenleg érvényes indítási dátum 2019. július elseje. Csakhogy május legvégére halasztották az egyeztetést a jegybank és a bankok képviselői az azonnali fizetés indulásáról. Eredetileg május 13-án ült volna le az MNB a Magyar Bankszövetséggel, hogy egyeztessen a rendszer bevezetéséről.

A korábban megjelent hírek és a piaci pletykák szerint több bank is azt szeretné, ha a rendszer nem indulna még el július 1-jén élesben. Az egyik verzió szerint első körben kisebb értékű tranzakciókkal tesztelnék a rendszert, és csak a hibamentes működés nyomán indulna el a teljes terhelés.

Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója például a bank éves rendes közgyűlésén arról beszélt, hosszabb tesztidőszakot tartana kívánatosnak. Azt is hozzátette azonban, hogy bankja a júliusi indulásra készül. Azok számára a hitelintézetek számára, amelyek elkészülnek júliusra a rendszerrel, kedvezőtlen hír a halasztás, növeli a költségeiket a kihasználatlan rendszer fenntartása.

A hatályos MNB-rendeletben egyelőre július 1-jei indulás szerepel, de máskor is előfordult már, hogy a jegybank haladékot adott a bankoknak ilyen rendeletben rögzített szabályoknak való megfelelésre. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató esetében is kaptak a hitelintézetek még egy fél évet a mérlegeik jelzáloglevéllel történő feltöltésére.

Az azonnali fizetés bevezetése után éjjel-nappal, a hétvégeken is lehetne két bankszámla között pénzt átutalni, és az összegnek 5 másodperc alatt meg kell érkeznie a címzetthez. Akkor is működnie kell az átutalásnak, ha a két fél nem ismeri egymás bankszámláját, másodlagos azonosítók, telefonszám, e-mail cím is elegendőek lehetnek a tranzakciókhoz.