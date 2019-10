Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Várhatják a gazdák az agrártámogatási előleget

Október 16-tól a Magyar Államkincstár megkezdi az agrártámogatási előlegek kifizetését, idén a közvetlen támogatások esetében 6 százalékkal több támogatást fizetnek ki a múlt év azonos időszakához képest az agrártárca tervei szerint.

A Közös Agrárpolitika keretében évente közel 400 milliárd forint uniós forrású közvetlen támogatásra válnak jogosulttá a termelők - emlékeztetett Nagy István agrárminiszter sajtótájékoztatóján pénteken. Ezt az összeget - tette hozzá a miniszter - uniós és hazai társfinanszírozásban megvalósuló agrár- és vidékfejlesztési támogatások, nemzeti támogatások és uniós piaci támogatások egészítik ki. Így nagyságrendileg a magyar agrárium évente 600-700 milliárd forint támogatásban részesül.

A támogatási rendszeren belül mind összegszerűségében, mind pedig az érintett termelők száma alapján a közvetlen támogatások, ezen belül is a két meghatározó területalapú támogatás - a SAPS és a zöldítés - a leghangsúlyosabb, hiszen ezek 170 ezer termelőt érintenek - hívta fel a figyelmet a tárcavezető.

Nagy István emlékeztetett arra, hogy Magyarország az elmúlt évekhez hasonlóan, az uniós szabályok adta legkorábbi időponttól, vagyis október 16-tól, előleget fizet a gazdálkodóknak, idén a 2019-ben igényelt támogatási kérelmeik után a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül. Az előlegfizetés fő célja, hogy pénzügyi segítséget nyújtson a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan elvégzéséhez, biztosítsa a termelők pénzügyi stabilitását, likviditását.

Év végéig a közvetlen támogatások esetében a részletfizetésekkel együtt összesen mintegy 200 milliárd forint kifizetése történik meg, míg a Vidékfejlesztési Program (VP) egyes terület- és állatalapú támogatásai esetében 30 milliárd forint előleg kifizetése indul meg. Mindez azt jelenti, hogy 2019-ben a közvetlen támogatások esetében az agrártárca tervei szerint összességében 6 százalékkal több támogatást fizetnek ki a múlt év azonos időszakához képest.

Az agrárminiszter beszélt arról is, hogy a 2019. évi területalapú támogatás összege várhatóan 75 ezer forint körül alakul hektáronként. Magyarország az időjárási viszontagságok miatt idén is jogosult a termelők számára emelt összegű előleget fizetni. Ez azt jelenti, hogy egy minden feltételnek megfelelő gazdálkodó SAPS jogcímen 33 ezer forintra számíthat hektáronként, illetve aki még a zöldítési támogatás előlegére is jogosult, az mintegy 50 ezer forintnyi hektáronkénti kifizetésben részesülhet az idén.

Az előlegfizetés másik fontos "lábát" a VP keretében működő ökogazdálkodási és agrár-környezetgazdálkodási támogatások jelentik. Itt mintegy 30 milliárd forint összegben számíthatnak a gazdálkodók kifizetésekre. Ezen túlmenően, az egységes kérelmekhez kapcsolódóan kilenc vidékfejlesztési intézkedésnél lesznek még idén kifizetések, összesen 12,3 milliárd forint értékben.

Az agrárminiszter nem feledkezett meg a közvetlen támogatásokat kiegészítő, nemzeti költségvetésből finanszírozott tej- és húshasznú szarvasmarha ágazatot érintő egyes átmeneti nemzeti támogatásokra vonatkozó ambíciózus kifizetési tervekről sem. Ezeket a támogatásokat 15 milliárd forint értékben fogják fizetni az érintett termelők számára az idei évben.

Nagy István kitért arra is, hogy a magyar mezőgazdaság jól használja fel a kapott támogatásokat, amit kiválóan fémjelez, hogy a mezőgazdasági beruházások növekedési üteme 2019 első félévében már meghaladta a 17 százalékot. Illetve az, hogy a nemzetgazdaság első féléves külkereskedelmi többletének 59 százalékát, tehát több mint a felét az agrárium adta. Jól jelzi ez az ágazat súlyát, helyét a gazdaságban és ezeket az eredményeket erősíti a támogatások kiszámítható folyósítása a gazdálkodók irányába - tette hozzá az agrárminiszter.

Mészáros József, a MÁK elnöke ígéretet tett arra, hogy az államkincstár idén is pontosan és precízen folyósítani fogja az agrártámogatásokat. A kifizetések első hetében mintegy 50 ezer gazdaság számára folyósítanak hozzávetőleg 50 milliárd forintot. Az elnök köszönetet mondott a gazdálkodóknak, akik határidőre, június 11-ig benyújtották a támogatási kérelmeiket. A MÁK ezeket a kérelmeket megvizsgálja mind helyszíni ellenőrzésekkel, mind pedig bürokratikus úton. Ezek a vizsgálatok most is folynak és hamarosan lezárulnak. Ennek alapján tudnak majd támogatást folyósítani minden gazdálkodónak, illetve október 16. és november 30. között előleget - hívta fel a figyelmet a MÁK elnöke.

Az idei előlegfizetés összege a tervek szerint az összes támogatás 40 százaléka, mintegy 240 milliárd forint, ami több mint a múlt évben - hívta fel a figyelmet Mészáros József. Ez hatalmas összeg - hívta fel a figyelmet az elnök, utalva arra, hogy a kincstár pénteken elindította a nyugdíjak folyósítását és nagyságrendileg ezek kifizetése is hasonló, csak éppen a nyugdíjak kifizetése havonta 240 milliárd fölötti.