Teljes vásárlási visszakövetést vezet be a Mastercard

A Mastercard új digitális megoldása átláthatóbb adatokat, egyértelműbb információkat nyújt a fogyasztóknak, így könnyebben visszakövethetők a korábbi vásárlások.

Bankkártyával vásárolva könnyen el tud szaladni a szekér, és hamar a feledés homályába vész, hová is tűnt a pénz a számláról. Előfordul, hogy nem mindig tudunk beazonosítani minden vásárlást, amelyet számlatörténetünkben látunk.

A Mastercard és az Ethoca kedden bejelentett új digitális banki megoldása segít ezen a helyzeten: részletes leírást ad a kártyás tranzakciók előzményeiről és ezáltal átláthatóbbá teszi a kártyabirtokosok számára vásárlásaik nyomon követését. A technológia révén a fogyasztók részletes információkat kaphatnak kártyás vásárlásaikról, mint például a kereskedő nevét, logóját és a vásárlás helyét. Közös céljuk, hogy a kibővített, átláthatóbb banki tranzakciótörténet 2022-ig elérhetővé váljon a digitális banki csatornákon.

A Mastercard 11 ország részvételvével készült kutatása szerint a válaszadók 77 százaléka számolt be arról, hogy néha nem tudja beazonosítani vásárlásai egy részét a tranzakció történetben. (Majdnem minden ötödik ember esetében ez gyakran vagy nagyon gyakran fordult elő.) Az adatok hasonlóan oszlanak meg itthon is. Magyarországon a válaszadók 78 százalék számolt be arról, hogy néha nem tudja azonosítani vásárlását.

A kutatás szerint azok számára, akik nem tudják felidézni a vásárlást, a leggyakoribb megoldásként azonnal hívják a bankjukat vagy ritkább esetben a kereskedőt. A magyarországi adatok szerint, míg a kártyabirtokosok 61 százaléka végül fel tudja idézni a vásárlást, harmaduk legelőször inkább a bankját keresi fel, tizedük pedig a kereskedőt.

Menő a digitális bankolás A magyar fogyasztók 60 százaléka hetente többször és 24 százaléka százaléka naponta legalább egyszer igénybe veszi a digitális banki szolgáltatásokat - állítja a felmérés. Kiderült az is, hogy melyek azok a szempontok, amelyek miatt a magyar válaszadók a digitális banki csatornákat részesítik előnyben. A legkedveltebb szempont az időmegtakarítás, a bárhol és bármikori elérhetőség, a vásárlási tranzakciók jobb ellenőrzése, valamint a könnyű és kényelmesen pénzügyeket kezelő eszközök.

A felmérés válaszadói megerősítették, hogy szeretnének részletesebb információkat kapni annak érdekében, hogy könnyebben és gyorsabban tudják azonosítani vásárlásaikat. Véleményük szerint a leghasznosabb részletek a kereskedő neve, a vásárlás helye és a kereskedő logója lennének.

A vásárlók az emblémákat összekapcsolják a megfelelő tranzakciókkal, világos vizuális jelzéseket adva hozzá, így segítve a kártyabirtokosokat a vásárlások gyors azonosításában. A kereskedők számára ez nemcsak a drága és időigényes visszaterhelési igények minimalizálására kínál lehetőséget, hanem a márka jelenlétének és elismertségének bővítésére is.

"A kibocsátókkal és kereskedőkkel együtt elkötelezettek vagyunk, hogy ezt a funkciót 2022-ig szabvánnyá tegyük a digitális banki felhasználók számára. Úgy gondoljuk, hogy a nagyobb tranzakciós átláthatóság jelentősen javítja a digitális banki csatornák felhasználói élményét, valamint nyugalmat és biztonságérzetet ad a fogyasztóknak a kiadásaik felett. Emellett mind a bankok, mind a kereskedők profitálhatnak a fogyasztók alacsonyabb panaszmennyiségéből" - mondta Eölyüs Endre, a Mastercard igazgatója.