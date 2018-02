Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vége az undorító, nyálkás időjárásnak - itt a friss előrejelzés

Csütörtökön búcsúzik a tél, de ami helyette jön, arra nincsenek szavak a magyar nyelvben.

Szerda délután nagyrészt borult lesz az ég, eleinte nyugaton, éjszaka már a Duna mentén, a Duna-Tisza közén is nagyobb területen felszakadozhat a felhőzet. Éjszaka már keleten is egyre kevesebb helyen számíthatunk havazásra, havas esőre. Csütörtökön a Tiszántúlon is szakadozik a felhőzet, az ország nagy részén több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a Met.hu-n.

Az északnyugati, északi szél a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten élénk, ma kezdetben néhol erős lesz, holnap napközben mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -5 fok között alakul, de a gyengén felhős, havas tájakon -5 fok alá hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 1 és 6 fok között valószínű.

Csütörtökön az elmúlt napok időjárását meghatározó mediterrán ciklon kelet felé helyeződik. Átmenetileg szárazabb léghullámok érkeznek térségünk fölé, csapadék nem valószínű.

A változékony idő hatására szerdán a levegőminőség kiválóan alakul, csütörtökön azonban kismértékű romlás valószínű Budapesten. Fronthatásra nem kell készülnie az arra érzékenyeknek.

