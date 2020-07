Végleges: börtönben marad a lúgos orvos

A Kúria ismét döntött: nem helyezik hatályon kívül a "lúgos orvos" ítéletét - értesült a Mérce. A harmadfokú, jogerős ítélet felülvizsgálatát az Alkotmánybíróság kezdeményezte.

A lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztián tavaly novemberben nyújtott be alkotmányjogi panaszt, mivel szerinte a Kúria az ügyben hozott utolsó, 2018 júniusi döntésekor megfosztották őt az érdemi felülvizsgálat jogától. Az Alkotmánybíróság a panaszt februárban helybenhagyta, és visszaküldte a Kúriának a harmadfokú, jogerős ítéletet felülvizsgálatra - írja a Mérce portál.

A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene nevű Facebook-oldal ma közzétette az ügy sértettjének, Renner Erikának és ügyvédjének, Gál Andrásnak a nyilatkozatát, amelyből kiderül, hogy a Kúria öt tanácselnökből álló felülvizsgálati tanácsa a korábbi jogerős ítéletet hatályában tartotta. Így Benének le kell töltenie a 11 éves büntetését, jó magaviselet esetén ebből hét és fél évet. Gál András a Mércének megerősítette, hogy június 29-én kapták kézhez a Kúria írásos döntését az ítéletről.

"Az összes jogi fórum most már egyértelműen bizonyította a bűnösségét. Vége. Itt az ideje, hogy több mint hét év után a jogrendszer a bűncselekmény által elszenvedett károkkal is foglalkozzon!" - írja Renner és Gál a nyilatkozatban. A nőt megcsonkító és életveszélyt okozó bűncselekmény elkövetése óta 2667 nap telt el. "A bűncselekménnyel okozott kár miatti kártérítési eljárás is már három és fél éve folyik - elsőfokon."

A Bene által benyújtott alkotmányjogi panasz két évvel nyújtotta hosszabbra az ügyet; a Kúria 2018 júniusában - a Fővárosi Ítélőtábla öt hónappal korábbi megismételt másodfokú ítéletét súlyosbítva - 11 évre ítélte az orvos-kórházigazgató Benét. Az alkotmányjogi panasz alapja az volt, hogy a Kúria akkori döntése előtt még a régi büntetőeljárási törvény volt érvényben, de a végső, jogerős ítélet meghozatalakor már az új.

Míg az új törvény nem adott arra lehetőséget, hogy a másodfokon megállapított tényállást vagy a minősítést módosítsák, addig a régi értelmében lett volna ennek helye. Bene indítványában azt kérte, hogy mind a rá kiszabott ítéletet, mind a vonatkozó törvény bekezdéseit semmisítsék meg - írja a Mérce.

Az Alkotmánybíróság 2020 elején hozott határozott: Bene ítéletét nem semmisítették meg, de a Büntetőeljárási törvény vonatkozó bekezdéseit igen, így a Kúriának felülvizsgálatot kellett biztosítania.