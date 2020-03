Véradás: fontos cáfolat érkezett

Az Országos Vérellátó Szolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben, a véradások alkalmával nem történik koronavírus-szűrés.

A koronavírus - ahogy az élet minden más területére - természetesen veszélyt jelent a vérellátásra is. A veszély azonban nem abban áll, hogy a koronavírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.

A koronavírus-fertőzés kapcsán bevezetett korlátozásokra azért van szükség, hogy megóvjuk a véradásokon részt vevő véradók és a dolgozók egészségét. A koronavírus legnagyobb veszélye ugyanis az, hogy betegség miatt meghiúsul a betegellátáshoz szükséges vérek levétele.

A véradásokon tehát nem történik koronavírus szűrés, kérjük, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra - olvasható az Az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján.

A járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz (különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia, transzplantáció). A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítanak az egészséges lakosság segítségére.