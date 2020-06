Véradásra buzdít a véradók világnapja alkalmából a Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat

Június 14-e a Véradók Világnapja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Vöröskereszt (IFRC) által 2004-ben indított kezdeményezés minden évben a véradás más oldalára fókuszál, 2020-ban a koronavírus-járvány kapcsán a biztonságos vér fontosságára hívja fel a figyelmet.

A biztonságos, ellenőrzött vér a világon mindenhol egyetemes szükséglet, hiszen nélkülözhetetlen az életmentő beavatkozásokhoz, valamint létfontosságú az olyan veszélyhelyzetek idején, mint a természeti katasztrófák, fegyveres konfliktusok vagy éppen járványok, ugyanakkor a világ számos területén csak kevesen férhetnek hozzá - írja közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ).

Ahhoz hogy hazánkban megfelelő mennyiség álljon rendelkezésre, folyamatosan szükség van az önkéntes véradók önzetlen segítségére. A véradások hazai szervezésért felelős Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt az elmúlt hónapokban folyamatosan azon dolgozott, hogy a vérellátás a járvány alatt is zavartalan maradjon.

A veszélyhelyzet ideje alatt az intézeti és a rendkívüli véradóhelyszíneken fokozott biztonsági előírások mellett várták a véradókat, több helyen pedig online időpontfoglalással is könnyítették a tervezést, megelőzve, hogy tömeg alakuljon ki. A két szervezet továbbra is arra buzdít mindenkit, hogy menjen el vért adni, hiszen a nyári időszakban a szabadságolások miatt minden évben csökken a véradók

száma, ugyanakkor továbbra is kiemelten fontos a megfelelő vérkészlet fenntartása.