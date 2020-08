Veronai buszbaleset: a busszal, a sofőrrel és a papírokkal is gondok voltak

A buszsofőr nem volt egészségügyileg alkalmas arra, hogy vezessen, amikor a veronai tragédia történt. A buszt átalakíthatták azért, hogy több üzemanyag férjen bele, a vizsgaállomáson pedig szemet hunytak efelett - ez csak néhány részlet abból, ami a júniusi bírósági ítélet szövegéből kiderült a 2018-as 18 fiatal életét követelő tragédiáról. Az áldozatok családtagjai újabb pereket akarnak indítani.

"Minden más megvilágításba került a bíróság indoklásával" - mondta Szendrei Endre, aki unokahúgát vesztette el a balesetben az Index.hu cikke szerint azután, hogy már megismerték a beleset több részletét a június 19-i veronai bírósági ítéletkor az áldozatok hozzátartozói. Eredetileg az eljárásban hat embert - a magyar buszsofőrt és öt olasz mérnököt - vádolt meg közúti baleset okozásával, de mivel csak a buszvezető kért rövidített eljárást, így csak az esetében van már döntés. Őt nem jogerősen a kiszabható legmagasabb büntetéssel, 12 év szabadságvesztéssel sújtották.

A bíró a szigorú ítéletet azzal indokolta, hogy egyértelmű összefüggés van a sofőr súlyos alvászavara (apnoé) és a baleset bekövetkezése között. A bizonyítékok alapján úgy látja, hogy V. János nem tett meg mindent a jó egészségügyi állapotért. Az eljárás során kiderült, hogy egy erdélyi úton találkozott a Flór Ferenc kórház egyik főorvosával, akitől tanácsot kért, mert rendszeresen kialvatlannak érezte magát. A doktor beutalta a Honvédkórház Alvásdiagnosztikai Központjába, ahol a buszsofőrt 2016. február 4-én alvásvizsgáló berendezéssel vizsgálták meg, és a férfinál súlyos alvási apnoét diagnosztizáltak. Az adatai minden téren rosszabbak voltak, mint egy egészséges emberéi: garatelzárodása 65,3 volt, miközben ez 30 feletti értéknél már súlyosnak számít, ébredési indexe óránként 62,1 volt, aminél 20 felett már ez kórosnak számít. A férfi véroxigénszintje pedig a tűréshatárnak számító 90 százaléknak majd a fele, 49 százalék volt.

Kezelésére apnoégépet kapott, amelynek a rendszeres használatára kérték, de ennek maradványait nem találták meg a busz kiégett roncsában, így a bíróság szerint ezt nem használta.

De van egy másik gond is: a munkaalkamassági vizsgáján nem beszélt arról az üzemorvosnak, hogy alvászavara lenne, így kapott alkalmassági vizsgát. Ráadásul az orvos akkor erre rá sem kérdezett, azt sem tudta, hogy ezt vizsgálnia kéne.

A Mozaik utcai Műszaki Vizsgálóállomásnál is problémák lehettek: a buszt 2003-ban 53 üléssel helyezték forgalomba, később viszont pótüléseket szereltek be a járműbe, így azon 58 személy is elfért. De a buszba pótüzemanyag-tartályt szereltek be, holott az üzemeltető Pizolit Kft.-nek erre nem volt jogosultsága, ahogy az autóbusz részecskeszűrőjét is engedély nélkül szerelték ki. A busz mégis megkapta a műszaki vizsgát.

A tűz terjedésének oka a szakértő szerint a jobb oldali üzemanyag tartályban található nagy mennyiségű gázolaj meggyulladása volt, amely a tartály roncsolódása után az utastérben gyakorlatilag akadálytalanul égett - írja az Index a megismert részletek alapján.

A családtagok ezért feljelentést akarnak tenni a sofőr üzemorvosa, a munkáltatója, azaz a Pizolit Kft. és a Mozaik utcai Műszaki Vizsgálóállomás ellen is.