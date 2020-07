Veszélyes a kelet-európai menü - korábban bele lehet halni

Gyakrabban halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben, akik a hagyományos kelet-európai étrendet követik egy friss kutatás szerint.

A kelet-európai hagyományos konyha ártalmas az egészségre, a zsír- és cukortartalom miatt ez már korábban is ismert volt, ám egy magyar kutató a Londoni University College-on most ki is mutatta, hogy akik sok hagyományos ételt esznek Kelet-Európában, azok hamarabb meghalnak - írja az Index.

A szakértők Stefler Dénes vezetésével, és magyar, orosz, lengyel, cseh és bolgár kutatók közreműködésével azt vizsgálták, hogy a tradicionális konyhának milyen szerepe van az emberek egészségi állapotában.

Eredményül azt kaptuk, hogy azok, akikre a hagyományos táplálkozásmintázat jellemző, gyakrabban halnak meg szív- és érrendszeri betegségekben, illetve az összhalálozás is magasabb ebben a csoportban. Lengyelországban azt találtuk, hogy a daganatos betegségek miatti halálozás kockázata is gyakoribb a tradicionális táplálkozású emberek között. Emellett a különféle élelmiszerek hatását illetően kiderült például az is, hogy a disznózsírral való sütés jelentősen növeli a szívbetegségek miatti és a daganatos halálozás kockázatát



- mondta az Indexnek Stefler Dénes.

A hagyományos étrend meghatározásához kilenc élelmiszercsoportot azonosítottak (például gabonából készült élelmiszerek, krumpli, hüvelyesek, tartósított gyümölcsök és zöldségek, feldolgozott húsok, disznózsír és így tovább). A vizsgálatokból kiderült, hogy - bár vannak különbségek az országok között - a kelet-európai étrend nagy vonalakban egységes.

Magyarország nem szerepelt a vizsgált országok között, mert a kutatóprogram kezdetekor, az 1990-es évek végén, a vizsgálat vezetői végigjárták Kelet-Európát, hogy helyi kutatókat találjanak, akikkel együttműködhetnének. Magyarországon ebben az időben nem sikerült kialakítani kollaborációt. Ugyanakkor Stefler Dénes szerint joggal feltételezhető, hogy az eredmények Magyarországra is vonatkoztathatók.