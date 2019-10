Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Veszélyes a levegőminőség több magyar városban

Továbbra sem javult a levegő minősége több településen - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ alapján az MTI.

Veszélyes volt a levegő minősége Szegeden, két városban (Debrecen és Nyíregyháza) pedig egészségtelen, míg további nyolc településen (Eger, Hernádszurdok, Kazincbarcika, Miskolc, Oszlár, Putnok, Szolnok, Vác) kifogásolt volt a levegő minősége - áll a beszámolóban.

Ha veszélyes a levegőminőség, az egészséges embereknél is jelentkezhet köhögés, légúti irritáció, nehézlégzés és szemirritáció. Hosszú távon a légszennyezettség hozzájárul a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegségek kialakulásához, illetve a központi idegrendszerre és az immunrendszerre is káros. Friss kutatások szerint a méhlepényben is lerakódhat a szmog, ami árthat a magzatoknak.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolja, hogy a jelzett területeken az emberek lehetőleg minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.

Javasolják a kerékpározóknak, hogy a veszélyes és egészségtelen minősítésű területeken használjanak megfelelő (FFP2 vagy FFP3 típusú) védőmaszkot.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a levegő minőségének javulásához hozzájárulhat a helyes fűtési módok alkalmazása és a tömegközlekedés előnyben részesítése.