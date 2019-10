Veszélyes lézermutogatókat zúztak be

Az ellenőrzött lézermutatók túlnyomó része nem felel meg az előírásoknak a fogysztóvéfők szerint. Több tízezer terméket vontak be vagy semmisítettek meg.

Több ezer veszélyes lézermutatót semmisítettek meg, illetve vontak ki a forgalomból Magyarországon egy fogyasztóvédelmi ellenőrzés után, amelyen a 27 termékből mindössze négy felelt meg az előírásoknak - írja az MTI.

A Magyarországon már kereskedelmi forgalomban lévő termékeket bevonták, további 37 ezer darabot pedig a vámhatáron megállítottak és megsemmisítettek, az adóhatósággal együttműködve - mondta Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti államtitkára.

A betiltott 23 lézermutató típus mindegyike károsíthatta volna a látást, kettőnél az áramütés kockázata is fennállt, hét típus pedig arra is alkalmas lenne, hogy azokkal repülőgépek pilótáit elvakítsanak.

Utóbbi a légi közlekedés veszélyeztetése, amely akár három év szabadságvesztéssel is sújtható, tavaly mégis csaknem 100, idén pedig már több mint ötven bejelentés érkezett a repülőgépekre irányított lézerpointerekről.

Az ellenőrök üzletekből és webáruházakból is szereztek be termékeket, és a vámeljárás alatt álló árukra is kiterjesztették az ellenőrzést. Ezt követően akkreditált műszaki laborjában bevizsgálták valamennyit. A vizsgálat során alapvetően a lézerteljesítményt mérik, de a termékek más tulajdonságait is ellenőrzik, így derült ki például az áramütés kockázata is.

A vámeljárás során az adóhatósággal együttműködve járnak el minden esetben, a 37 ezer kifogásolható lézerpointert végül összezúzták.