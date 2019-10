Veszített Tarlós, Karácsony Gergely lett Budapest főpolgármestere

Kimagaslóan magas részvétel mellett tartották meg Budapesten az önkormányzati választást, ahol végül a baloldali pártok jelöltje, Karácsony Gergely szerezte meg a győzelmet. A függetlenül induló Puzsér Róbert és Berki Krisztián inkább a jobboldali szavazókat oszthatta meg a jelek szerint.

A szavazatok majdnem teljes feldolgozottsága mellett (98 százalék felett) már biztosan eldőlt, hogy a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Momentum által támogatott közös jelölt, a Párbeszéd politikusa, Karácsony Gergely lett Budapest új főpolgármestere. A politikus majdnem 5 százalékkal előzte meg Tarlós Istvánt, a Fidesz-KDNP által támogatott eddigi városvezetőt. Utóbbi jelölt 44,99 százaléknyi támogatást ért csak el.

Karácsony Gergely 49,95 százalékos eredményével Zugló után már nem egy városrészért, de az egész fővárosért felelni fog. A mostani választáson elért győzelme valójában a harmadik volt, hogy betölthesse a posztot: először februárban Horváth Csaba MSZP-s politikust múlta felül, hogy az MSZP-P koalíció jelöltje legyen, majd az EP-választásokkor újrarendeződött politikai helyzetben megkapta második körös ellenfélnek Kerpel-Flonius Gábort a Momentum és a Kálmán Olgát, a DK jelöltjét is. Utóbbin június végén 49 százalékos eredménnyel előzte a másik két politikust, de két független kihívója így is maradt: Puzsér Róbert - eleinte a Jobbik és az LMP, majd semmilyen párt által nem támogatott - és Berki Krisztián is független jelöltekként talpon maradtak, rajtuk kívül az esélytelenek biztos nyugalmával Thürmer Gyula is elindult, hogy a Munkáspárt is képviselve legyen.

"Október 14-én egy másik országban ébredünk. Egy olyan országban, amely elkezdte visszaterelni a politikát az eredeti küldetése helyére, hogy az újra szolgálat legyen" - mondta győzelmi beszédében Karácsony Gergely, aki szerint most csak valódi teljesítménnyel lehetett választást nyerni. "Az az én sorsom, hogy az elkövetkező öt évben Budapest főpolgármestere legyek, egy olyan ciklusban, amelyben a főváros a 150. születésnapját fogja ünnepelni" - tette hozzá a győztes jelölt.

"El kell mondanom Önöknek, hogy ebben a telefonhívásban azt a Tarlós Istvánt véltem felfedezni, aki szerette Budapestet" -köszönte meg Karácsony, a búcsúzó főpolgármester munkáját. Szerinte Tarlós sokban máshogy döntött, mint ahogyan ő tette volna, de elismerte, hogy a városért dolgozott.

Karácsony ellen komoly erőket mozgósított a Fidesz: az utolsó hetekben már naponta nevezték őt alkalmatlannak a fideszes és kormánypárti médiumokban, emellett jegyzője szexuális zaklatási ügyét is megpróbálták ráégetni. Egy alkalommal még egy motorcsónakból lármázó maszkos aktivisták is megzavarták egy sajtótájékoztatóját, máskor pedig parkolóautomatának öltözött fidelitasos politikusok tűntek fel egy kampányeseményén. Karácsony eközben rendre türelmesen Tarlós Istvánt várta vitára, aki ezt mindvégig visszautasította.

Az őt ért támadásokra győzelmi beszédében úgy reagált, hogy nem állítja, hogy nem érezte úgy, hogy "nem egy kivégzőosztag előtt áll".

Tarlós kilenc év után távozik

Tarlós István hiába próbálta magát függetleníteni a Fidesz-KDNP-től, helyezkedett néha szembe a kormánnyal a kampány során, a véghajrában szavazókat vesztett. Közvetlen a hétvége előtt még Borkai Zsolt állítólagos kokainozós, de videón rögzített adriai szexpartyját is elítélte, sőt, lemondásra szólította fel győri kollégáját. Arculatát arra építette fel, hogy ő az ellenzéki jelöltekkel szemben nem bohóc, komoly és felelős vezető. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy ő nem ellensége a kormánynak, nem meglepő módon ki is állt mellette Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, aki apróbb hadüzenetként azt is elmondta, hogy ellenzéki győzelem esetén Budapest kevesebb pénzre számíthat.

"Mindenek előtt szeretném megköszönni azoknak, akik rám szavaztak. Megköszönöm ezt a 9 évet Budapestnek, mert ez nagyon szép volt" - mondta vereségét elismerő beszédében, melyben elismerte vereségét, ami azt is jelenti, hogy 2010-es megválasztása után kilenc évnyi irányítás után kell átengedni a főváros vezetését. "Éjféltől Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, én gratulálok neki. Szép volt ez a 23 év nekem, köszönöm" - zárta beszédét sok sikert kívánva a leköszönő főpolgármester.

Tarlósnak nem ez az első főpolgármesteri választása, amit elveszített: 2006-ban 1,7 százalékkal kapott ki a Budapest vezetői tisztségét a rendszerváltás óta betöltő Demszky Gábortól, akkor a fővárosi közgyűlés vezetője lett. Most viszont kérdéses, hogy marad-e a politikában, vagy hogy a most 71 éves politikus a következő önkormányzati választáson újrapróbálkozik-e.

