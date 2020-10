Vicceset mondott Gulyás Gergely

Én örülök, hogy ilyen sokan tüntetnek értünk - kommentálta az atv.hu szerint az egyetemi autonómiáért kiállók több ezres szombati demonstrációját Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki ezzel valójában félremagyarázta a tényeket.

"Ami a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) ügyét illeti, mi jó érzéssel nézzük a történéseket. Sohasem gondoltuk volna azt ugyanis, hogy egy elég belterjes balliberális klikk, az államot és a polgári kereszténydemokrata kormányt szeretné maga fölött felügyelőnek. És ha jól értem, akkor azért zajlanak tüntetések, hogy a korábbi rend álljon helyre és hogy ne egy független - mindenféle állami és kormányzati befolyástól mentes - alapítvány irányítsa az egyetemet, hanem a kereszténydemokrata kormány. Én örülök annak, hogy ilyen sokan tüntetnek értünk" - így kommentálta az atv.hu szerint az SZFE hallgatói és az egyetemi autonómiáért kiállók több ezres demonstrációját Gulyás Gergely egy pódiumbeszélgetésen.

Nem jól értette

A miniszter valójában nem "jól értette", miért demonstráltak tegnap, vagy vicces kedvében volt, hisz az SZFE diákjai és tanárai 54 napja egyértelműen fogalmaznak: az SZFE fenntartására létrehozott alapítvány alapítói jogait gyakorló innovációs miniszterrel akarnak tárgyalni az egyetemük alaptörvényben rögzített autonómiájának megőrzése, illetve az innovációs miniszter által kinevezett kuratórium egyetemi autonómiát sértő - a szenátus jogköreit elvonó - intézkedésének visszavonása érdekében.

A Fidesz-KDNP többségű parlament által pár hét alatt elfogatott 2020. évi LXXII. törvény hatalmazta fel a kormányt az SZFE-t szeptembertől tulajdonló és fenntartó alapítvány létrehozására, az alapítói jogok gyakorlója pedig a kormány képviseletében 2021. december 31-ig a felsőoktatásért felelős miniszter, Palkovics László. Palkovics nevezte ki az egyetemet fenntartó új alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait, akik közé - bár kértek ajánlást az SZFE-től - egyetlen egy, az egyetem által javasolt személy sem került be, csak a jobboldalhoz köthető és kampányoló személyek és a Mol Nyrt. két vezető tisztségviselője. Az egyetem felügyelőbizottságába sem került be egy SZFE által ajánlott személy se. A kormány ingatlanokat és október 20-án hárommilliárd forint plusz forrást is adott az innovációs miniszter által megkötendő támogatási szerződéssel az SZFE-et fenntartó alapítványnak.

Gulyás Gergely nem hiszi - a szombati legalább tízezer fős demonstráció ellenére -, hogy ma az ország ötven legfontosabb ügyében benne van az SZFE ügye. Ez nemcsak valamilyen sajátos politikai szempontból nézve, hanem az emberek mindennapjait nézve is ez így van - állította Gulyás az atv.hu szerint.

Az SZFE-alapítvány kuratóriumának összetételével kapcsolatban az atv.hu szerint Gulyás Gergely "a művészet szabadságából" indult ki. Szerinte azt érdemes megnézni, hogy a kuratóriumban helyet kapott személyiségek mennyire köthetők a művészethez. Mint mondta, "szándékosan és helyesen törekedtek arra, hogy olyan személyek is legyenek bennük, akik az élet más területén sikeresek" - írta az atv.hu.

A kormány ment, de maradt

A kormány részéről "a politikai munka" véget ért azzal, hogy azt mondják: a felsőoktatás valóban ne az állami kebelen belül folyjon. A Színház- és Filmművészeti Egyetemet, a korábbi főiskolát kívülről nézve "egy korábban még a balliberálisok által is sokat bírált, viszonylag belterjes társaság uralta" - véli Gulyás Gergely.

"Tehát a Színház- és Filmművészeti Egyetem számára is szerintem jobb fenntartási modell az alapítványi modell"- mondta Gulyás. "A kuratórium sokszor elmondta, áll a tanárok rendelkezésére és szívesen tárgyal velük, áll az eddigi vezetés rendelkezésére. Én annál nagyobb kompromisszumkészséget nem tudok elképzelni" - jelentette ki a miniszter az atv.hu szerint.

Ezt azt jelenti, hogy a miniszter szerint a szenátus jogkörének korlátozása után kellett volna az SZFE ezért lemondott vezetésének és tanárainak tárgyalnia a kuratóriummal. (Valójában a kormány még nem vonult ki az SZFE fenntartásából, hisz az innovációs miniszter jelöli ki a kuratórium tagjait és az alapítói jogok is nála vannak 2021 végéig. A kormány juttatta az ingatlan- és pénzbeli vagyont az alapítványnak, és a későbbiekben az államilag támogatott képzésekkel is bele tud szólni az egyetem működtetésébe.)