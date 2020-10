Viharciklon sújt le Magyarországra a hétvégén

Narancssárga, másodfokú figyelmeztetést adott ki szombatra nyugat-magyarországi megyékre az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható jégeső és zivatarok miatt. A nyugatról érkező Alex viharciklon ugyan kissé szelídül a következő két napban, de még így lesz annyira erős a szombat este megérkező hidegfrontja, hogy akár heves zivatar is kialakulhat. Emellett pedig a ciklon előoldalán szombaton egy napra visszatér a nyár, melegrekord is dőlhet.

Szombat hajnalban többnyire gyengén fátyolfelhős időre van kilátás. Az Alföld északi részén, a szélcsendes tájakon pára, helyenként köd képződhet. Csapadék nem lesz. Élénk marad a déli, délkeleti szél. A hőmérséklet késő este 13 és 18, hajnalban 8 és 16 fok között alakul.

Délutánig fátyolfelhők szűrik a napsütést, majd nyugaton erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Kora estétől a Nyugat-Dunántúlon egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak. Éjszaka kelet felé mozdul a csapadék súlypontja. A déli, délkeleti szél nagy területen lesz erős, olykor viharos. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 24 és 30 fok között alakul, északkeleten lehet ennél pár fokkal hűvösebb.

Szombatra az OMSZ másodfokú figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékre zivatar miatt, valamint ugyanezért elsőfokú figyelmeztetést Komárom-Esztergom, Somogy és Veszprém megyékre.

Vasárnap éjszaka nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, ezzel együtt pedig a csapadékzóna is keletebbre helyeződik át. Reggel, délelőtt főként a középső, illetve a keleti országrészben fordulhat elő eső, zápor, zivatar, eközben pedig nyugat felől határozottan felszakad a felhőzet. Délután az ország döntő részén naposra fordul az idő, inkább csak az északkeleti, keleti határvidéken képződhetnek gomolyfelhők, amelyekből zápor, zivatar is kialakulhat. A déli szél többfelé megerősödik, helyenként, illetve zivatarok környezetében viharossá is fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 19 fok között alakul, délkeleten lesz enyhébb az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

Vasárnapra az OMSZ másodfokú figyelmeztetést adott ki az egész országra zivatar miatt - a három nyugat-magyarországi megye kivételével.