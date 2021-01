Virológus: a Covid-vakcina készült a legjobb, legtisztább technológiával

Eddig 15 millió embert oltottak be koronavírus ellen, köztük Kemenesi Gábor pécsi virológust is, aki friss posztjában elmagyarázza, miért felesleges aggódni a vakcinák miatt, mit mond erről a tudomány és mit gondoljunk a mutációkról. Végül azt is kifejti, mire számít 2021-ben.

Kemenesi biológus kutatóként úgy látja, semmi oka nincs arra, hogy ne bízzon a koronavírus elleni vakcinákban, amelyekkel tegnapig 15 millió embert - köztük őt is - oltottak be. Ezek mind olyan harmadik generációs vakcinák, amelyekben a jelenkori tudomány legjava koncentrálódik, hatékonyan, tisztán és jól működnek - fogalmaz Facebook-oldalára feltett videójában Kemenesi Gábor. Koronavírus: már meghaladta az egymilliót az oltásra jelentkezők száma A hosszú távú mellékhatás miatti aggodalmakra kitérve kifejti, számos expedíción túl szinte nincs olyan oltás, amit ne kapott volna meg, és mindezek között a Covid-vakcina készült a legjobb, legtisztább technológiával. Az alkalmazás kockázatainál szerinte azt kell mérlegelni, hogy minek van nagyobb rizikója, az oltásnak, vagy a vírus elkapásának, és megéri-e nem megkapni a vakcinát, amire Kemenesi egyértelmű válasza az, hogy nem éri meg. A rendelkezésre álló, rendkívül jó, tiszta és hatékony vakcinák sokkal nagyobb biztonságot adnak, mint a további terepharc a fertőzés elkapása ellen - fogalmaz a virológus, aki szerint a vakcinákkal kapcsolatos hírek értékelésénél fontos tudni, hogy az oltóanyagokat tapasztalt, egymástól független bizottságok hagyták jóvá. Világszerte lanyha az oltási kedv Kemenesi reagált arra az aggodalomra is, hogy míg az eddigi vakcinák fejlesztése akár 15 évig is eltartott, a Covid-vakcinákra egy év sem kellett. A fejlesztésekre eddig sem azért kellett 15 év, mert ilyen távon figyelték az emberekre kifejtett hatást, sokkal inkább az volt az ok, hogy pandémia nélkül nem volt akkora a nyomás fejlesztőkön és az engedélyezésen, míg most a világjárvány miatt sikerült kizárni a piaci érdekből fakadó akadozást és döcögést - magyarázta Kemenesi Gábor. A világszerte jellemző visszafogott oltási kedvet óriási problémának nevezte, ezt megfelelő tájékoztatással lehet oldani. Az egészségügyi dolgozók ódzkodása azonban szerinte szakmailag nem megengedhető. Aki az egészségügyben dolgozik, annak képesnek kell lenni arra, hogy megértse a vakcina működését. Kevesebb álhírt és több tudományt kell olvasni, vagy szakmát kell váltani - tanácsolta a kétkedő egészségügyiseknek a kutató. Csaknem bizonyosnak tartja, hogy a gyakran emlegetett két mutáció - angliai, dél-afrikai- közül az angliai nálunk is jelen van. Egyelőre annyit tudunk róla, hogy gyorsabban terjed és főleg a fiatalokat, 20 év alattiakat fertőzi. A dél-afrikai mutánsban úgy látszik van egy olyan mutáció, amely az eddigi vakcinák által kiváltott sejtes immunválaszt részben kikerüli, de ettől még nem haszontalan a vakcina, hiszen beindítja a védelmi mechanizmusokat, s mivel a védekezés több lábon áll, nem maradunk védtelenek így sem. Ha már a vírus egyik variánsára védetté válunk, az is óriási jelentőségű - fejtegeti a virológus, megerősítve, hogy a vakcina mindenképpen szükséges és hatásos. Szavai szerint minden vakcina jó, ami eljut az emberekig, a harmadik generációs vakcinákban pedig rendkívül megbízik, nem tudna választani közülük. Sejtbiológus a vakcinákról, és a cáfolat

Ha olyan helyzetben lennék, hogy kérhetném a magyar hatóságokat, azt mondanám, maradjunk a Pfizer-vakcinánál, ebben ugyanis csak az RNS és egy úgynevezett lipid csepp van, amely a legkevésbé lehet ártalmas, miközben a leghatékonyabb a Covid-19 ellen - mondta Madarász Emília sejtbiológus egy online előadáson. Az Amerikában már szintén engedélyezett Moderna vakcinájáról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az is mRNS-alapú oltás, azzal a különbséggel, hogy úgynevezett PEG-et (polietilénglikolt) tartalmaz, ami vesekárosító lehet, ez van a fagyálló folyadékban is - fogalmazott Madarász, hozzátéve ugyanakkor, hogy ezt a szert is alaposan bevizsgálták, nagyon kevés PEG van benne, de ettől az ő szemében "kicsit kevésbé jó", mint a Pfizer oltása.

Csupor Dezső szakgyógyszerész mára a Pirulakalauz című honlapon cáfolta a sejtbiológus állítását. Mint írja, a fagyállókban nem polietilén-glikol (PEG), hanem monoetilén-glikol (MEG), vagy dietilén-glikol (DEG) van. A PEG és a MEG/DEG kémiailag és biológiai hatásában teljesen eltérő anyagok, csak az utóbbi kettő hasonlít egymásra. A MEG-et és DEG-et fagyállók előállítására használják, s bár a PEG etilén-glikol elemekből felépülő polimer molekula, nem mérgező. A PEG-et gyógyszergyártásban gyakran használják oldást elősegítő anyagként, biztonságossága az ehhez szükséges koncentrációban tudományosan alátámasztott. Kemenesi szerint 2020-ban terepharc folyt a járvány ellen, maszkkal, távolságtartással, lezárásokkal, ezeken fokozatosan lehet enyhíteni az oltásokkal. 2021 viszont az átmenet, az egészségügyi válsághelyzetből való kilábalás éve lehet a vakcina segítségével, ami a legjobb, leghatékonyabb fegyver a koronavírus ellen, és egyre nagyobb mozgásteret nyújt a korlátozások lazítására. Senki ne essen pánikba - figyelmeztetett, ha következő hullámról hall, hiszen a vírusnak van egy hullámtermészete. Velünk fog maradni, de a vakcinák birtokában megszelídített formában, kihúzott méregfoggal - tette hozzá a virológus, arra biztatva mindenkit, hogy bízzon a tudományban, az orvostudományban és vakcináltassa magát, mert ez az egyetlen fegyverünk, ha nem akarunk maszkok mögött élni. A teljes felvétel itt látható.