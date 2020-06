Virológus: a második őszi hullám több okból is várható

A vírus itthonról sem tűnt el, bármikor fellángolhat, újra behurcolhatjuk, abból lehet nagy baj, ha most elengedjük magunkat és elhisszük, hogy „már nincs baj” - mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktus virológusa a 24.hu-nak adott interjúban.

A második járványhullám betörése talán nem törvényszerű, de több okból is várható. Egyrészt világjárvány van, immár számos gócponttal: a vírust jelentősen segíti, hogy jelenleg is mindenhol ott van, ugyanúgy vissza fogják hurcolni, mint ahogy márciusban behozták. Itthon is újra "elszabadulhat", ha a lakosság és a hatóságok közös erőfeszítésével nem tudjuk kordában tartani.

Vakcina híján az egyetlen fegyverünk ellene még mindig a fegyelmezettség és a gyors reagálás - illetve elmondhatjuk, hogy március elejéhez képest rengeteg a tapasztalatunk, minden szinten sokkal jobban fel vagyunk készülve - mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktus virológusa a portálnak.

Másrészt minden általunk ismert koronavírus szezonalitást mutat, ezért a SARS-CoV2 újbóli fellángolása is valószínűsíthető.

Az új vírussal kapcsolatban ma még nem tudjuk az egyes tényezők hatásait tudományos igénnyel leírni, de ha az időjáráson múlik, akkor az őszi-téli felfutás az esélyes.

Az átlagember számár a legfontosabb a tudatosság: rajtunk áll, a járvány mennyire rúgja ránk újra az ajtót: meg kell értenünk, hogy vissza fog térni, és abból akár nagy baj is származhat. A lehető legkárosabb az a jelenleg terjedő hozzáállás, miszerint az egész nagy hűhó volt a semmiért.

Durván hangzik, de ha az ember nem lát elég hullát, tényleg azt hiszi, elmúlt a veszély

- fogalmazott a szakember a 24.hu-nak.

A fertőzéshez megfelelő mennyiségű, infektív dózisra van szükség a vírusból, ráadásul egyénenként eltérő, kit milyen mennyiség képes megbetegíteni, milyen körülmények között. Alapvetően mindegy lenne, hogy víz vagy asztal közvetíti a vírust, pontosabban azt a váladékot, amelyben a vírus megtalálható, előbbinél mégis több a változó: egyrészt folyamatosan hígul, másrészt értelemszerűen mozgásban van, messzebbre jut. Annyit mondhatunk, a medence vagy a Balaton vize kockázatos, de részleteket nem ismerünk - fogalmazott Kemenesi Gábor.

Tudományos körökben régóta "várták" a pandémiát, amelyben Európa is érintett lesz, és az is szinte egyértelmű volt, hogy valamely koronavírus fogja előidézni. A jövőt természetesen most sem látjuk, de az biztos, hogy Európa, Észak- majd Dél-Amerika után a súlypont Afrikába helyeződik majd át, ahonnan azonban kevés információt fogunk kapni. Egy biztos: lesznek még itt meglepetések - hangzik a nem túl biztató konklúzió.

Megnyugodni majd akkor lehet, ha elkészül a vakcina, ami talán részben felvértez minket a jövőben kialakuló új koronavírusok ellen is.