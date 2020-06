Virológus: az őszi járványcsúcs markánsabb lehet

Nem pusztítja ki a nyári meleg a koronavírust, de mégis az a valószínűbb, hogy csak ősszel jön a járvány második hulláma. Kockázatos, hogy az emberek szabadabban mozoghatnak, így az enyhítéseket akár szigorításokkal kellhet majd kiegyensúlyozni. Továbbra is figyelni kell a személyes higiéniára, távolságot kell tartani egymástól és ellenőrizni kell magunkon a tüneteket - javasolja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem adjunktus virológusa.

Az új típusú koronavírus jelentette veszély még nem szűnt meg, a már jól ismert távolságtartási szabályokkal, a maszkviseléssel, gyakori kézmosással és az egészségügyi hatóságok folyamatos éberségével azonban elkerülhető lehet, hogy berobbanjon a járvány - idézi az Infostart a szakértő interjújában elhangzottakat. Kemenesi elmondta, nyilvánvaló veszély, hogy a vírusnak teret hagyunk az emberek mozgásával, kontaktusaival, ahogy az is nyilvánvaló, de az élet és a gazdaság nem állhat le, mert az még nagyobb kárt okozna.

"Meg kell találni az egyensúlyt, egy kis szigorítás, egy kis enyhítés, ez a következő időszak jellemző mechanizmusa" - fogalmazott Kemenesi Gábor, aki szerint az egészségügyi szakhatóságok felkészültségén és figyelmességén múlik majd a Covid-19 járványhelyzet alakulása. Arról is beszélt, hogy maga a WHO sem tudja, mikor következhet be egy második hullám, és akár egy újabb, közvetlen tetőzésre is számítani lehet. Azt viszont így is valószínűbbnek tartja, hogy ősszel térhet vissza egy tetőzés. (Merkely Béla, a Semmelweisz Egyetem rektora is erre számít.)

"Az összes eddigi koronavírus szezonalitást mutat, rossz hír viszont, hogy az őszi csúcsok korábban markánsabbak voltak. Vagyis: lesz második hullám, a kérdés csak az, mennyire vagyunk felkészülve rá" - mondta a szakértő, aki szerint így a legfontosabb, hogy figyelni kell a személyes higiéniára, távolságot kell tartani egymástól és ellenőrizni kell magunkon a tüneteket.

"Hordjuk a maszkot, amikor csak tehetjük, a józan ész keretei között" - fogalmazott meg egy jó tanácsot a virológus, aki azért mindenkit megnyugtatott, hogy nem kell megfulladni a nyári hőségben a védőfelszerelésben.