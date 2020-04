Virológus: ez a helyzet a mutációval és immunitással a koronavírusnál

Egyelőre úgy tűnik, hogy minél súlyosabb beteg volt valaki, annál tovább lehet immunis a koronavírusra. Viszont kicsi az esély arra, hogy nyájimmunitás alakuljon ki, de szerencsére arra is, hogy mutálódna a betegség - írja a Virológia Pécs járványügyi szakportál.

"Aki bármi biztosat állít jelenleg az immunitásról az nem lehet megalapozott a SARS-CoV-2. esetében" - kezdi Facebook-bejegyzését a társaság, amely szerint emiatt is terjed sok tévhit a Covid-19 betegséggel kapcsolatban.

Elsőként azt tisztázzák, hogy a jelenlegi ismeretek alapján, aki egyszer már átesett a betegségen, az valószínűleg egy ideig immunis marad. Kellő ismeretek hiányában abból érdemes kiindulni, hogy a két hasonló légúti betegség - SARS és MERS - esetében a betegségen átesett egyének lekövetése 2-3 éves immunitást mutatott. Ennek hossza a SARS esetében összefüggött a betegség súlyosságával is (súlyosabb megbetegedés hosszabb védelmet adott). A legvalószínűbb, hogy az immunitás így egyénenként eltérő mértékű és időtartamú lehet.

Emiatt fontosnak tartják az oldal szerkesztői hangsúlyozni, hogy a "nyájimmunitásra várni felesleges, ismeretlen időtartamú és mértékű, dinamikájú immunitás esetében erre természetes úton számítani nem lehet". Úgy vélik, valódi közösségi védelmet csak egy vakcina kifejlesztése és alkalmazása jelenthetne.

Példaként említik, hogy Olaszországban jelenleg a legvalószínűbb becslések szerint is maximum néhány százalékos a nyájimmunitási szint (az ismert betegek száma is csak a lakosság maximum 0,2 százaléka). A tényleges átfertőződésről is megfelelő választ az első kontrollált szero-epidemiológiai vizsgálatok adnak majd.

Viszont azt is hangsúlyozzák, hogy "diagnosztikában jártas virológusként állítják, nem sok esély van a pár héten belül történő újrafertőződésre. Egyelőre ezek csupán hírként és nem tudományos közleményként jelentek meg".

"A mutációktól ne rettegjen senki, nem az influenzához hasonló változékonyságot mutatja a vírus. Így jó eséllyel a vakcina megfelelő időtartamú védelmet nyújt majd. A napokban megjelent hírekkel és más szakértők felelőtlen kijelentéseivel ellentétben nincsen "többféle" vírus Magyarországon. Ez technikai kérdés, ha minden egyes apró genomi változást külön kezelünk, akkor hívhatjuk mindet egyes vírust akár külön vírustörzsnek is" - zárják a bejegyzést.