Víruskutató: az EU-ban engedélyezett vakcinák biztonságosak

Azok a vakcinák, amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezett, biztonságosak . mondta Rusvai Miklós víruskutató az M1-en. Az oltóanyagok minden esetben a betegség kialakulása és súlyos - akár halállal végződő - lefolyása ellen védenek.

A koronavírus elleni oltóanyagok közül kedden Magyarországra is érkezett Pfizer- és Moderna-vakcinákról a virológus azt mondta: hatóanyaguk lényegében ugyanaz, egyéb összetevőikben, a konzerváló, stabilizáló szerekben különböznek. Ez az oka, hogy a Pfizer érzékenyebb, a Moderna viszont valamivel ellenállóbb, utóbbi csak mínusz 20 Celsius-fokos hűtést igényel.

Másik különbség, hogy a Pfizer oltását három hét, a Modernáét négy hét után kell megismételni. Ugyanakkor mindkettő a második oltás után körülbelül egy héttel ad védelmet - tette hozzá atz MTI szerint Rusvai Miklós.

Így véd az oltás

Az oltóanyagok minden esetben a betegség kialakulása és súlyos - akár halállal végződő - lefolyása ellen védenek. A fertőzéstől nem véd minden esetben százszázalékosan. A fertőzés bejuthat a légutakba, de a beoltott embereknél - a nem beoltottakhoz képest - töredéke a vírustermelés, így a fertőzés továbbadásának lehetősége is alacsonyabb - hangsúlyozta a szakember.

A víruskutató szerint fontos, hogy meglegyen a 60-70 százalékos átoltottság, emellett nyáron a száraz meleg idő is csökkenheti a vírus a terjedést. Ezzel együtt Rusvai Miklós felhívta a figyelmet, hogy a maszk viselésére addig szükség lesz, "amíg a nyájimmunitást el nem érjük". Reményei szerint ősszel már nem lesz rá szükség. A maszk védelmet jelent a légzőszervi betegségek, az influenza ellen is, így ősszel, télen is ajánlott lehet a viselése - tette hozzá a víruskutató.