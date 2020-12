Vissza a jövőbe: Szijjártó üzent az orosz oltásról

DK: az EU által engedélyezett oltással oltasson a kormány!

Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy hatezer ampullányi orosz vakcina érkezett Magyarországra. A hírt Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció szóvivője kommentálta, szerinte a miniszteri bejelentésből csak az nem derült ki, hogy a bevizsgálatlan uniós engedéllyel nem rendelkező, "az orosz emberek és a tudósok által is széleskörben elutasított" vakcinából kinek és miért hoztak Magyarországra. A DK azt követeli, hogy a kormány "ne riogassa tovább az embereket az orosz vakcinával", hanem oltson az Európai Unió által engedélyezett, biztonságos német-amerikai vakcinával. A szóvivő szerint "az EU megint elvégezte a munkát a magyar kormány helyett", bevizsgálta és engedélyezte a biztonságos német és amerikai vakcinát, sőt Magyarországra is küldtek belőle. Ha Orbán Viktor miniszterelnök "orosz, türk vagy más keleti diktátoroknak akar udvarolni, akkor küldjön nekik bonbont vagy esetleg virágot, ne a magyarokat fenyegesse ismeretlen vakcinákkal történő emberkísérletekkel" - fogalmazott az ellenzéki párt szóvivője.