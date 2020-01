Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Visszajönnek a besúgók?

Belső ellenőri rendszert kell kidolgozniuk az állami cégeknek az év közepéig a kormány tavaly év végi rendelete alapján, ami vélhetően nem fogja javítani a cégeknél a dolgozók hangulatának.

Az állami cégeknél kialakítandó új ellenőri rendszerben fokozottan figyelik majd, hogy a cég szervezeti kultúrája megfelel-e a működésére vonatkozó etikai és jogszabályi elveknek, hogy a dolgozók a társaság elfogadott céljai szerint fejtik-e ki tevékenységüket, illetve a működés átlátható-e és nincs-e összeférhetetlenség - derül ki a Népszava cikkéből.

Minderre "megfelelési tanácsadókból" álló szervezeti egységet alakítanak ki. A megfelelési tanácsadó - aki lehet külső megbízott is - nem dolgozhat az általa ellenőrzött területen és nem tölthet be vezető posztokat a cégnél. A "megfelelési felelős" dolga többek között a helyes működést "sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása" is. A rendelet rögzíti, hogy a kormány az új szabállyal EU-kötelezettségét teljesíti.

Ugyanakkor az elmúlt közel egy évtized alatt nem lehetett olyan esetről hallani, amikor a közigazgatás belső ellenőrzési rendszere látványosan kiszűrt volna nagyobb visszaéléseket. Így tehát várhatóan az új szabály is leginkább csak az aktatologatást növeli majd állami cégeknél.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK