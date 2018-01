Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Vona: új kiegyezésre van szükség

Április 8-án véget érhet a félelem korszaka - jelentette ki Vona Gábor a Jobbik évadnyitóján elmondott beszédében. A pártelnök hét területen szorgalmazott történelmi fordulatot és arról beszélt, hogy szerinte a Jobbiknak van egyedüli reális forgatókönyve a kormányváltásra, és ehhez az ereje és az elszántsága is adott.

A választás évének első igazán jelentős jobbikos rendezvényén, Vona Gábor a Jobbik évadnyitóján elmondott, nagyjából egyórás beszédében kijelentette: pártja készen áll arra, hogy "április 8-án Magyarország szekerét egy másik irányba tolja a magyar emberekkel közösen".

Az ország többsége azt szeretné, "ha megszabadulnánk Orbán Viktortól" - mondta Vona a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Az ellenzéki pártvezető, miniszterelnök-jelölt szerint a Jobbiknak van egyedüli és reális forgatókönyve a kormányváltásra. A Fidesz erőt képvisel, erőt pedig csak erő tud legyőzni - jelentette ki Vona, utalva arra, hogy a baloldali pártok leginkább egymást szeretnék leváltani.

Vona hét területen szorgalmazott történelmi fordulatot: a biztonságban, a demokráciában, a korrupció felszámolásában, a versenyképességben, az elvándorlás megállításában, a nemzetközi presztízsben és a társadalmi összefogásban.

A biztonság kérdéséről beszélve érintette a hazai közbiztonságot éppúgy, mint a migrációt és a terrorizmust. Ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a Jobbik, ha kormányra kerül a nemzetközi egyezmények megtartásával, propaganda és melldöngetés nélkül, szépen csendben, de annál határozottabban megvédi majd Magyarországot a migrációtól, a terrorizmustól és a kvótáktól. Ez azt jelenti, hogy a kerítés állni fog, szükség esetén új épül, a brüsszeli kvótaötleteket pedig nem fogadják el - derül ki a Magyar Nemzet tudósításából.

A pártelnök a letelepedési kötvényeket "piszkos, mocskos, aljas" intézménynek nevezte, amelyet megszüntetnének, az abban résztvevőket pedig elszámoltatnák.

Vona szerint a demokráciát helyre kell állítani. A Jobbik biztosítaná a demokratikus intézmények függetlenségét, az állami intézmények élére demokratikus vezetőket állítana. A jegybankot vezető Matolcsy György, Polt Péter legfőbb ügyész, vagy Domokos László számvevőszéki elnök "Orbán Viktor programjában csatolt fájlok" - fogalmazott Vona.

Vona a korrupciót gyomnövénynek nevezte, amelyet irtani kell. Megfogalmazása szerint a Jobbik lesz az első párt, amelyik nemcsak beszél az elszámoltatásról, hanem kormányon meg is fogja valósítani. Felállítanák a korrupcióellenes ügyészséget, és nem nevezte szégyennek azt sem, hogy az európai ügyészség segítségét kérjék.

Vona a hazai cigányság felzárkóztatásáról is beszélt, amelyben érdemi változást ígért, miután szerinte a "Kádár-rendszer végén született cigány gyermeknek nagyobb esélye volt a felemelkedésre, mint most".

Az elmúlt 28 évet a pártelnök szerint úgy lehetne röviden jellemezni, mint versenyképességi kudarc, Magyarország a régió éllovasából a régió sereghajtójává vált. Vona kulcskérdésnek nevezte az oktatást, de az egészségügy helyzetében is változtatást ígért. A háziorvosi rendszer vagy éppen a fogorvosi ellátás jobbá tételét említette, de a szociális szférában dolgozók helyzetét, anyagi és társadalmi megbecsülését is olyan területnek nevezte, amelyen javítanának. A családpolitikát illetően lenne, amit megtartanának, de szerinte itt is van szükség változásra.

Vona az elvándorlással kapcsolatban úgy fogalmazott: mindent meg fognak tenni annak megállítására. Bírálta, hogy a kormánynak nincsenek válaszai erre a problémára. A megoldási javaslataik között a béruniós kezdeményezésüket, és egy történelmi otthonteremtési programot emelt ki.

A Jobbik elnöke bírálta, hogy Gyurcsány Ferencnek és Orbán Viktornak köszönhetően hazánk megítélése nagyon gyenge. "Hatalmas kamunak" nevezte, hogy Orbán Viktort erős embernek tartanák külföldön. "Hírhedt figurának tartják, de nem egy megbecsült embernek. Nyugaton megbízhatatlannak, keleten megbízhatónak ismerik, le kell csak fizetni, és bármivel megbízható" - mondta.

A nemzetközi elismertség visszaszerzése mellett ugyanolyan fontosnak nevezte itthon egy egységes társadalmi bázis megteremtését. "Új kiegyezésre van szükség, túl kell lépni a XX. század megosztottságán és traumáin" - mondta. (Mindenki levelet kap Orbán Viktortól)

Képünk forrása: MTI Fotó/Kovács Attila

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html