Vonattal jár? Változik a menetrend

Március 24-én, szombaton felsővezeték-karbantartást végeznek a budapesti Nyugati pályaudvaron, emiatt több vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul - tájékoztatta a Mávinform az MTI-t.

Szombaton a Budapest-Esztergom vonalon a vonatok - a Nyugati pályaudvar helyett - Rákosrendezőről indulnak és oda is érkeznek.

A Budapest-Vác-Szob vonalon a zónázó vonatok megállnak Felsőgöd, Dunakeszi-Gyártelep, Rákospalota-Újpest, Istvántelek megállóhelyeken, illetve összevonva közlekednek Rákosrendező érintésével, majd folytatják útjukat Zuglón át a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon a ceglédi állomásig. A személyvonatok Rákosrendezőről indulnak és oda is érkeznek. A reggeli gyorsított vonatok Vác felől Rákospalota-Újpestig közlekednek.

A Budapest-Vác-Szob vonalon a nemzetközi vonatok a Keleti pályaudvarról indulnak és oda érkeznek. Néhány vonat március 23-án és 25-én, pénteken és vasárnap is a Keleti pályaudvarra érkezik, illetve onnan indul.

A Budapest-Veresegyház-Vác vonal járatai Rákospalota-Újpest állomásról indulnak és addig közlekednek.

A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza, illetve a Budapest-Cegléd-Szeged vonalon közlekedő minden InterCity vonat, valamint a lajosmizsei személyvonatok Zugló megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. A sebesvonatok Kőbánya-Kispestről indulnak és oda is futnak be. A zónázó vonatok összevonva közlekednek Rákosrendező érintésével, majd folytatják útjukat a 70-es vonalon Szobig. A monori személyvonatok Kőbánya-Kispestig járnak, és onnan indulnak. Néhány vonat már március 23-án és 25-én is csak Zuglóig közlekedik.

