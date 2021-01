Zacher Gábor: hihetetlen gyorsasággal kellene megemelni az átoltottságot a biztonsághoz

A hatvani kórház főorvosa, Zacher Gábor szerint lazább a helyzet, mint korábban, de nem szabad hátradőlni. A biztonságot az immunitás jelenti, ahhoz pedig rengeteg oltásra lesz szükség.

Kevesebb a beteg, kevesebben vannak kórházban és lélegeztetőgépen, de nagyban hozzájárul ehhez, hogy vannak olyan betegek, akik nem vagy alig produkálnak tüneteket, és őket korábban gyakran felvették az osztályokra. Most pedig ha megfelelők az otthoni körülmények, akkor hazabocsátják őket, akár vírusellenes gyógyszerjavaslattal is - mondta az InfoRádióban Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi orvosa.

"Lazább egy kicsit a helyzet, de nem látunk a jövőbe, hogy most hátradőlhetünk-e. Szerintem még nem, és az átoltottságot hihetetlen gyorsasággal kellene megemelni ahhoz, hogy a biztonságot adó immunitás kialakuljon"

- tette hozzá az orvos. Szerinte a jelenlegi szigorú korlátozásokon is csak az immunitás kialakulása után lehet majd enyhíteni.

A hatvani kórházban már vannak üres ágyak a covidos és az intenzív osztályon is, de ez nem jelenti azt, hogy fel lehet ezeket szabadítani más gyógyító tevékenységre, az ágyak rendelkezésre állnak, a munkaerő készenlétben van, csak most nem veszik igénybe ezeket a kapacitásokat. Szerinte jól is jön a pihenő a személyzetnek, mert igencsak kimerítő időszakon van túl.