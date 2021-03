Melyik zöldség a legnépszerűbb, és gyümölcs? - Íme, a válasz

A vásárlók körében a paradicsom volt a sláger az év elején, a gyümölcsöknél pedig a magyar kivi. Mutatjuk a hazai gyümölcs- és zöldségtoplistát.

Az év elején zöldségek közül a koktélparadicsomok és a fürtös paradicsomok mellett a burgonyafélék is kapósak voltak, február végén, március elején pedig már a salátára is nagy volt a kereslet. Továbbá a sütőtök és a sárgarépa is slágerek közé tartozik - derül ki a magyar termelőktől főként zöldségeket és gyümölcsöket áruló online áruház, az itthoni.hu Bukszának (Napi.hu szerkesztőségi blogja) elküldött toplistájából.

A gyümölcsöknél a bevétel alapján az az alma került az első helyre, részben az ár és a széles választék miatt. Vona Titusz, az áruházat működtető cég ügyvezetője szerint külön említést érdemel a második helyre befutott, általunk forgalmazott magyar kivi, amely az év első két hónapjában a rendelések 80 százalékában szerepelt. Januárban az éppen kifutóban lévő magyar citrom is jelentős mennyiségben és értékben fogyott. "Tavasztól komolyabb versenyfutás várható, hiszen jelentősen nőni fog a magyar termelői gyümölcskínálatunk, jön a szamóca, a meggy, a cseresznye, a barack és a szilva" - tette hozzá.

Az árak alakulásáról azt mondta: az év elején gyümölcsfélék esetében minimális volt az árak mozgása, emelés csak egy-egy esetben fordult elő, az esetükben jobban tervezhető előre az ár. A zöldségfélék esetében gyakorlatilag csak négy esetben beszélhetünk érzékelhető áremelkedésről: fürtös paradicsom, tölteni való (tv) paprika, kígyóuborka, koktélparadicsom. Vona Titusz azt is elmondta, miközben több helyen is hallani az alma folyamatos drágulásáról, az itthoni.hu nem adta drágábban az almát. folyamatosan egyeztetnek a termelőkkel, külföldi almát meg továbbra sem tesznek a kínálatba.