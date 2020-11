Zsiday: ez Magyarország mesterterve a járvány ellen

Sokan azt hiszik, hogy Orbán Viktor kormányfő félrekezeli a koronavírus-járványt, miközben csak arról van szó, hogy nem feltétlenül arra optimalizál, hogy kevesen haljanak meg. Politikusként ugyanis a fő célja a hatalomban maradás, ahhoz pedig a kulcs a gazdaság életben tartása, és a járvány mielőbbi magunk mögött tudása. Emiatt nincsenek valós korlátozások - állapította meg Zsiday Viktor befektetési szakember.

Magyarországon is a gazdasági jólét a választási eredmények legfőbb vezérlője, tehát a kormánypárt fő célja a gazdasági válság mielőbbi letudása, ehhez pedig az szükséges, hogy kialakuljon a vírussal szembeni valamekkora immunitás, és a lakosság ismét elkezdjen fogyasztani, szabadabban mozogni.

Mivel részleges korlátozásokkal, amelyekkel el lehet éldegélni egy ideig (iskola nyitva, munkahely nyitva, maszk kötelező, tömegrendezvények részben korlátozva, önkontroll) Európa legtöbb országában ősszel 1,3-1,4 között lehetett tartani a reprodukciós rátát (R), ebből következik, hogy ha a lakosság mintegy 30 százaléka megfertőződik, akkor ezek mellett a részleges korlátozások mellett a vírus lecseng - fogalmazott blogján a közgazdász.

Mivel pedig 2021 tavaszán vagy nyarán jön az oltás, ezért a fő cél, hogy a lakosság durván harmada minél gyorsabban átessen a betegségen. Ha ez megvalósul, a koronavírus leszálló ágba kerül, a megbetegedések száma esni fog. Ezt látva pedig az emberek felbátorodnak, a gazdaság talpra áll. Mivel 2022 tavaszán választások vannak, a talpra állást mielőbb el kell érni, azzal a peremfeltétellel, hogy közben a kórházi ellátás ne omoljon össze. Ez nagyon szűk ösvény persze, és a jelenlegi fertőzési ütemet nézve nem biztos, hogy összejön - írta Zsiday Viktor.

A tavaszi, első hullámban durván 1 százalék volt a fejlett világban a vírus mortalitása, a második hullámban pedig 0,5 százalék vagy az alatt lehet. Ha tehát a lakosság 30 százaléka elkapja a vírust, akkor a teljes lakosság 0,1-0,15 százaléka, azaz 10-15 ezer ember halhat meg. A jelenlegi fertőzési ütemet nézve ez januárra bekövetkezik.

A jelen helyzetben tehát azt valószínűsíthetjük, hogy nem tévedés, hanem a terv része az, hogy nincs valódi szigorítás (persze ha nagy pánik lesz, akkor kikényszerítheti a lakosság akár 1-2 nap alatt is), a cél ugyanis az, hogy (elsősorban a fiatalabbak) jelentősebb része kapja el gyorsan a betegséget, és alakítsuk ki a részleges nyájimmunitást - fogalmazott a befektető.

A jelenlegi folyamatok mellett Magyarországon a vírus november-decemberben tetőzik, és január végére lecsengőbe kerülhet, ezután pedig elkezdődhet a gazdaság talpra állása. Végül 2021 nyarának elejére majdnem teljesen visszaállhat minden a régi kerékvágásba.

Ez a terv, és valószínűleg működni is fog, mivel a halálozásokból, és terjedési ütemből visszaszámolva 1 millió valós fertőzött már most is megvan idehaza, november végére pedig 2 millió felett lehetünk. A legvalószínűbb forgatókönyv ára tehát 10 ezer magyar - szól a konklúzió.