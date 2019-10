Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Zúdul a pénz az országba

Masszív maradt a gazdaság külső finanszírozási képessége, miközben az államadósságban is folytatódhat idén a csökkenés. A jegybank legújabb jelentése szerint csúcsara járnak a befektetések, a vizsgált időszakban 27 százalékkal nőtt a beruházási ráta, noha kis mértékben csökkent a külföldi vállalatok nyeresége.

A második negyedévben sem lanyhult a vállalatok beruházási kedve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legújabb fizetési mérleg jelentése szerint. A vizsgált időszakban a beruházási ráta 27 százalék fölé, historikusan magas szintre emelkedett. Az első félévi adatok alapján a nettó közvetlen tőke (FDI) beáramlása számottevően magasabb, mint az egy évvel korábbi értéke.

A külföldiek állampapír-vásárlásának és az állampapír-piaci hozamok esésének következtében átmenetileg enyhén emelkedett a nettó külső adósságráta. A hozamok csökkenése ugyanakkor a kamatfizetési és sérülékenységi szempontokat is figyelembe véve kedvező folyamatot jelez.

Ezzel, valamint a várhatóan az év egészében jellemző stabil finanszírozási képességgel összhangban a nettó külső adósság csökkenése 2019-ben is folytatódik. A bruttó külső adósság csökkenése a GDP közel 56 százalékának megfelelő szintet eredményezett. Az ország rövid külső adóssága 17,8 milliárd euróra süllyedt, így a devizatartalék 27,1 milliárd eurós júniusi szintje továbbra is érdemben meghaladja a befektetők által elvárt szintet.

A második negyedévében a gazdaság négy negyedéves külső finanszírozási képessége a GDP 1,6 százalékát tette ki.

A jelentésben az MNB kiemelt témaként a Magyarországon működő külföldi vállalatok jövedelmét vizsgálta meg. A beérkező tényadatok alapján 2018-ban enyhén mérséklődött a külföldi tulajdonú vállalatok GDP-arányos nyeresége.

A profit mérséklődése mellett nem változott a tulajdonosok részére kifizetett osztalék értéke, így a jövedelem visszaesése az újrabefektetések csökkenésében tükröződött. A mérséklődés ellenére az újrabefektetések mértéke továbbra is magas: a külföldi vállalatok megtermelt jövedelmük közel 70 százalékát továbbra is Magyarországon fektették be, ami régiós összevetésben az egyik legmagasabb érték.

A megtakarítási folyamatokkal is elégedett a jegybank. A lakosság megtakarítási rátája változatlanul magas, amit a Magyar Állampapír Plusz elindítása is erősített. A lakossági állampapír-portfólió szerkezete az új állampapír megjelenése miatt a hosszabb lejáratú papírok felé tolódott el.