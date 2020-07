Zúdul most is a métely: Bécsben egyre jobban aggódnak a vírus miatt

Minden erővel meg kell akadályozni a koronavírus további terjedését Ausztriában az egészségügyi miniszter szerint. Az Egyesült Államokban épp az egyetemi ügyek miatt van veszekedés vírúsfronton, a britek szerint sikerült kontrollálni a helyzetet, Törökországban továbbra is magas a megbetegedések száma.

Bécsben Rudolf Anschober tárcavezető úgy vélekedett, hogy a világjárvány még nem érte el a tetőpontját - derül ki az MTI híreiből.

Anschober egyben arra hívta fel az emberek figyelmét, hogy otthon és a nyaralás során is legyenek óvatosak, körültekintőek. Hangsúlyozta: számítani lehetett arra, hogy az újranyitásokat követően regionálisan ismét megnő a fertőzöttek száma. Arról is szót ejtett, hogy őszig a tervek szerint több mint egymillió koronavírustesztet végeznek el. A tesztet a későbbiekben azok számára is hozzáférhetővé teszik, akiknek nincsenek tüneteik, illetve enyhe tüneteket éreznek - tette hozzá.

Belgiumban, noha enyhén, de ismét emelkedik a koronavírusos esetek száma.

Nagy-Britannia mára jórészt ellenőrzése alá vonta az új típusú koronavírus okozta járványt, de az óvatosság továbbra is indokolt - mondta hétfőn a brit miniszterelnök, Boris Johnson. Ugyanakkor azt javasolta a briteknek, hogy az idén nyaraljanak otthon, hiszen "ebben az országban is fantasztikus üdülőhelyek vannak, akár a tengerpartokon, akár máshol".

Törökországban vasárnap 1008-cal, immár ötödik napja kevéssel ezer feletti értékkel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan igazolt fertőzöttjeinek napi száma. Az eddig regisztrált esetek száma 214 001-re nőtt.

Fizetéscsökkentések és elbocsátások várhatók a horvát lapkiadóknál, a koronavírus-járvány következményei leginkább a nyomtatott sajtót sújtják - írta a Hina horvát hírügynökség hétfőn a Horvát Újságírók Szakszervezetére (SNH) hivatkozva.

Mintegy 60 amerikai egyetem támogatja a Harvard Egyetem és az MIT perkeresetét a bevándorlási hivatal (ICE) külföldi diákokra vonatkozó rendelete miatt. Az amerikai bevándorlási hivatal július elején jelentette be, hogy külföldi diákok az ősztől nem tanulhatnak tovább olyan egyetemeken, amelyeken a koronavírus-járvány miatt csakis online oktatás folyik.