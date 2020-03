Zuhannak a nyugdíjalapok, íme a megoldás

A tavalyi pompás hozamokat néhány hét alatt elolvasztotta a koronavírus miatti tőzsdei pánik a nyugdíjkasszáknál. A szakemberek azt tanácsolják: ne váltson most senki portfóliót.

Tavaly nagyon szép hozamot értek el az önkéntes nyugdíjpénztárak, az idén viszont a koronavírus miatti piaci pánik a legtöbb portfólió teljesítményét lenullázta. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján lévő adatok szerint február végéig minden pénztári portfólió mínuszban állt, a legkockázatosabb alapok 6-8 százalékot estek addigra. Azóta pedig a tőzsdék tovább zuhantak, ezek a pénztári alapok árfolyamcsökkenése a 15-20 százalékot is elérheti most már.

A magánnyugdíjpénztáraknál hasonló a helyzet. Tavaly a növekedési portfóliók 10 százalék fölötti hozamot értek el, aminek a felét két hónap alatt el is dobták, és az elmúlt napokban tovább csökkenhettek az árfolyamok. Jelenleg a növekedési alapok 5-10 százalékos mínuszban lehetnek már, de a kiegyensúlyozott alapok, sőt még a klasszikus portfóliók árfolyama is eshetett az év eleje óta.

Tanácstalanok a pénztártagok

Az internetes fórumokon és Facebook-csoportokban egyre többen kérdezik, mitévők legyenek, hogy az eddig szépen fialó nyugdíjpénztári megtakarításuk ne ússzon el. Annak, aki kockázatos portfólióban ül, és néhány hét alatt 5-10 százalékot vagy még többet esett az alapjának az árfolyama, a szakemberek nem tanácsolják a váltást. "Az állampapír-piaci hozamok alacsonyak, alacsony kockázatú portfólióban nem lehet ledolgozni a mostani eséseket" - mondja Loncsák András, az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő részvényüzletág-vezetője.

Legfeljebb annak érdemes megfontolnia a váltást, aki közel van már a nyugdíjkorhatárhoz, fel akarja venni a pénzét, és nem akar további veszteséget kockáztatni. Az ügyfeleknek általában véve az tanácsolható, hogy maradjanak az életkoruknak megfelelő kockázati besorolású alapban. "Mindenki gondolja végig, mennyi ideje van még hátra a nyugdíjig. Ha öt évnél több, akkor nyugodtan maradhat a kockázatos portfólióban" - mondja Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója.

Azoknak viszont, akik éppen valamelyik alacsony kockázatú nyugdíjalapban tartják a megtakarításukat, azt javasolják, figyeljék most a piacokat. Ha a járványt sikerül megfékezni, és emelkedni kezdenek a tőzsdék, érdemes lehet megfontolniuk, hogy kockázatosabb alapba tegyék át a pénzüket.

Nem veszíthet mindenki

Hogy ez mikor következik be, azt még a szakemberek sem tudják. A tőzsdei árfolyamok hektikusan mozognak, az e hét hétfőihez hasonló vérengzés régen nem fordult már elő a piacokon, kedden viszont ismét emelkedtek a tőzsdén. Loncsák szerint lesznek olyan ágazatok, amelyek egyértelműen a veszteseivé válnak a járványnak. Ilyen a turizmus és a légi közlekedés, sok szektor viszont jól átvészelheti a következő hónapokat.

Annál is inkább, mert úgy tűnik, a kormányok is igyekeznek gazdaságélénkítő lépésekkel segíteni a koronavírus-járvány miatt bevételtől eleső vállalkozásokat. A Bank of Japan már bejelentette, hogy eszközvásárlásokat fontolgat emiatt, és az olasz kormánynak is vannak ilyen tervei. Lehet számítani gazdaságélénkítő lépésekre az Egyesült Államokban és az Európai Unió több más tagállamában is. Kérdés persze, melyik országban mekkora tér marad a jelenlegi eladósodottsági szint mellett a fiskális élénkítésre, Németországban erre nyilvánvalóan jobbak a lehetőségek, mint az Egyesült Államokban.