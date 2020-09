Zűrzavar a határokon, nyomulnak a külföldi bérvadászok

Nincs egyértelmű iránymutatás arra vonatkozóan, hogy jöhetnek-e a külföldi bérvadászok Magyarországra a határok lezárása után vagy sem. Nem véletlen, hogy a Országos Magyar Vadászkamara sajátos jogszabályértelmezését eddig hivatalos helyről eddig senki nem erősítette meg, az iránymutatásra azonban szükség lenne, mégpedig sürgősen.

Zűrzavart okozott Magyarország nyugati országhatárának átkelőin, hogy a külföldiekre vonatkozó beutazási tilalom ellenére elkezdtek jönni az országba a külföldi bérvadászok, a Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) sajátos jogszabály-értelmezése alapján, amelyet a szervezet honlapjára is feltett.

Konkrétan: Hegyeshalomnál visszafordították a külföldi bérvadászokat, de Körmendnél már átjöhettek. Jelenleg is 150-200 külföldi bérvadász tartózkodhat az országban szakmai becslések szerint. Hivatalos helyről eddig nem erősítette meg senki az OMVK álláspontját, miközben jogászok hada kezdte el értelmezni a jogszabályt, de közben elkezdték beengedni a külföldi bérvadászokat, ha nem is mindenütt.

Pedig a vadászat szempontjából - amely lényegét tekintve, a vadász általi szabadidős tevékenység, ha úgy tetszik: hobbi - eléggé egyértelműen lehet értelmezni azt a jogszabály-módosítást, amely a külföldi állampolgárok beutaztatásáról rendelkezik. A vonatkozó jogszabály a Magyar Közlöny 201. számában, 2020. szeptember 5. napjával való hatályba lépéssel jelent meg. Azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2020. szeptember 4-én a Kossuth Rádió reggeli műsorában bejelentette: a gazdaság élénkítése okán enyhítések várhatóak a külföldi állampolgárok beutazásánál.

A jogszabály egyértelmű értelmezése az, hogy a szórakozásra, szabadidőre, nem vonatkozik, tehát maradjanak csak otthon a külföldi vendégvadászok a járványveszély idején. A módosítás szerint ugyanis "ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet".

Éppen erre hivatkozik értelmezésében az OMVK, amikor azzal érvel, hogy álláspontja szerint a külföldi bérvadászokat a jogszabály feljogosítja az ország területére történő korlátozás nélküli belépésre, tekintettel arra, hogy a bérvadászat az OMVK megítélése szerint gazdasági célú tevékenységnek minősül.

A vadgazdálkodási ágazatot súlyosan érintette a szeptember 1-től bevezetett külföldi beutazási tilalom, tekintettel arra, hogy a külföldi bérvadászok, egyes kivételektől eltekintve, nem léphettek be az ország területére.

Az OMVK kidolgozott egy eljárásrendet és kezdeményezte, hogy a külföldi vendégvadászok beléphessenek hazánkba. Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírások alapján az üzleti vagy gazdasági célú tevékenységet igazolni szükséges, így az OMVK álláspontja szerint a Magyarországra történő külföldi bérvadász belépéséhez a határon fel kell mutatni egy olyan hatályos dokumentumot (felek által aláírt bérvadászati szerződés), mely igazolja e tevékenység fennállásának jogszerűségét. AZ OMVK álláspontja szerint a külföldi vadászok beléptetése során ezen eljárásrendet kellene követni a módosítás hatályba lépésétől kezdve.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV) - nem fog "mindenáron" a kormányzat döntéseivel szembe menni és tudomásul kell venni, hogy vannak felsőbb érdekek - mondta a Napi.hu-nak Pechtol János, az OMVV ügyvezető elnöke. Az első az egészség, minimálisra kell csökkenteni azokat a fertőzést okozható helyzeteket, amik ebben a járványos időszakban előállhatnak. Ahogyan a vadásztársadalom az őzbakszezont átvészelte, egy vadásztársaság sem dobta be a kulcsot, most is próbálják megoldani a hazai bérvadászokkal a vadásztatást és szervezettebb formában értékesíteni a rendelkezésre álló vadhús árualapot, bár nagyvadnál ez érzékenyebb lehet.

Természetesen két-háromezer külföldit nem lehet pótolni, Pechtol János véleménye szerint nem rázná meg teljes mértékben a vadászati ágazatot, ha most nem jönnének, illetve talán át lehet vészelni ezt a kritikus időszakot külföldi bérvadászok nélkül is. Ehhez persze - ami igen nehéz lesz - meg kell találni azokat a forrásokat, amelyekből működtetni lehet egy vadásztársaságot, az új tagok felvételénél a belépési díj - ami most is van - például ilyen lehet. Amennyiben pedig működik a gazdaság, a vadhús árát is lehetne emelni. Az OMVV ügyvezető elnöke bízik abban, hogy ha a külföldi bérvadászat nem valósul meg a szarvasbőgés időszakában, a vadásztársaságok akkor is túl fogják élni ezt a nagyon nehéz időszakot.