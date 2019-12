Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

1270 milliárd forintért vették meg a 31 éves magyar startupot

Jól lehet, a LogMeIn mára TOP10-es IT nagyvállalat, így is rekordösszeget fizettek az új tulajdonosok az ezredforduló előtt Budapesten alapított egykori garázscégért.

1270 milliárd forint - ennyit fizettek a magyar alapítású LogMeInért amerikai tőkebefektetők. A San Francisco Partners és az Evergreen Coast Capital Corporation egészen pontosna 4,3 milliárd dollárért veszi meg a veszik meg a felhőalapú távelérési megoldásokat kínáló vállalkozást - írta meg a Techcrunch.

A Budapestről indult, és mára az egyik legsikeresebb magyar startupként kezelt cég részvényeit 86,05 dolláros áron, készpénzért veszik meg a vevők. A LogMeIn szeptemberben még 25 százalékkal kevesebbet ért, de a tegnapi részvény-záróérték már csak 10 centtel (85,95 dollár) volt a vételárnál alacsonyabb.

"Hisszük, hogy partnerségünk a Francisco Partnersszel és az Evergreennel segíteni fog bennünket abban, hogy a fenntartható növekedés hosszú távú eléréséhez szükséges operatív előnyöket biztosíthassuk "- mondta William Wagner, a LogMeIn elnök-vezérigazgatója.





William Wagner, a LogMeIn CEO-ja

A LogMeIn honlapján az olvasható, hogy a cég az első startupok között indult el 1998-ban Magyarországról, mára a világ 10 legbefolyásosabb SaaS (software as a service) IT nagyvállalata közé tartozik, miközben négy kontinensen, mintegy négyezer fősre hízott a létszámuk. A távelérési, távfelügyeleti és távtámogatási megoldásokkal foglalkozó IT nagyvállalat olyan partnereket szolgál ki a globális piacon, mint a HP, a Microsoft, a Walmart, a GE és a KFC. Magyarországon 350, döntő többségében informatikus szakembert foglalkoztat, A társaság a székhelye azonban ma már Bostonba van.