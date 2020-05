170 ezer magyar vállalkozás végveszélybe került

A vállalkozások mintegy harmadának maximum 3 havi megtakarítása van, míg 170 ezer mikrovállalkozásnak 1 millió forint sincs a számláján. Számukra a mostani válság komoly veszélyt jelent, és ha nem indul újra gyorsan az élet, akkor nem élhetik túl ezt az időszakot. Parragh László kamarai elnök a munkahelymegőrző támogatásokat és a támogatott hiteleket javasolja számukra.

170 ezer mikrovállalkozásnak 1 millió forint sincs a számláján. A kisebb panziók, az ingatlanügynökök és a nem élelmiszer jellegű kereskedők vannak a legnagyobb bajban. A pénzügyi szakértő szerint ezek a zömében családi vállalkozások hitelekkel élhetik túl a járvány okozta gazdasági válságot - írja az Atv.hu riportjában.

Emlékeztetnek, hogy a KSH legfrissebb adatai szerint tavaly 1 millió 945 ezer gazdasági szervezet működött Magyarországon, melyből a mikrovállakozások száma 500 ezer körül mozog. A járvány miatt azonban sok cég tönkrement, és a még talpon lévők helyzete sem jobb szakértők szerint.

A Via Credit éves beszámolókon alapuló felmérést készített, több mint 165 ezer mikrovállakozást vizsgáltak. Ez alapján úgy találták, hogy a vállalkozások mintegy harmada, nem rendelkezik 3 havi tartaléknál több pénzzel - számolt be Papadimitropulosz Alex, a Via Credit Pályázati Tanácsadó ügyvezető igazgatója. A felmérés alapján az egymillió forint tartalékkal sem rendelkező 171 ezer cég közül különösen az autószervizek, a családi panziók, az ingatlan ügynökök, és a nem élelmiszer jellegű kereskedők vannak komoly bajban.

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint megoldást jelenthet, hogy a mikorovállalkozások is megkaphatják a munkahelymegőrző támogatást. Ezen felül több hitel is a rendelkezésükre áll, mint például az NKP Hajrá vagy a K+F támogatás. Korábban a kamarai vezető arról beszélt, hogy annyi cég került bajba, hogy nem is tudnak velük mit kezdeni.