21. századi innováció az M3-as metrón - így halad hét megálló rekonstrukciója

Cikkünkben bemutatjuk milyen feladatokon dolgozik jelenleg a SWIETELSKY Építő Kft. azokon az állomásokon, melyek közül az első kettőt tavasszal, további kettőt nyáron, a legutóbbi hármat pedig november elején zárták le.

Lapunk rendszeresen beszámol az M3-as metró középső szakaszán a SWIETELSKY Építő Kft. kivitelezésében haladó állomások felújításáról: a cég immár 7 megállót vett át a beruházó BKV Zrt.-től munkaterületként. Mint a korábban felújított északi és a nemrég átadott déli szakaszokon, itt is más-más vállalat végzi el az állomások és az alagút rekonstrukcióját.

Miközben a felszínen nyugalom van, a föld alatt nagy tempóban halad az építkezés az M3-as vonal legmélyebben fekvő állomásain:

a Nyugati pályaudvarnál,

az Arany János utcában,

a Deák Ferenc téren,

a Ferenciek terén,

a Kálvin téren,

a Corvin-negyednél és



a Semmelweis Klinikákon.



A szintén a középső szakaszhoz tartozó Lehel tér és Nagyvárad tér állomásokon később kezdődik meg a helyszíni kivitelezés, mivel azokat az északi és déli vonalon járó metrók jelenleg végállomásként használják.

Már az első állomás lezárása előtt hónapokkal elrajtolt a munka

A SWIETELSKY Építő Kft. az első két állomást tavasszal vette át, azonban már a középső szakasz kivitelezésének elnyerésekor elkezdték a felkészülést és a tervezést. Minden egyes állomás külön-külön rendkívül bonyolult, négy évtizede működő rendszer, mely az egész M3-as metró szövetébe beleilleszkedik. Ennek megfelelően számos kábel- és kommunikációs hálózatot kell kezelni, vagy éppen ideiglenesen kiváltani. Ráadásul a középső szakaszon található belvárosi állomások fekszenek a legmélyebben, így a bontott anyagok elszállítása is komoly szervezést igényel. Korábban videón mutattuk be

a daruval,

a mozgólépcsők lejtaknáin át

és a metró vasúti sínjein speciális szerelvénnyel



zajló, megfontolt logisztikai szervezést igénylő anyagmozgatás folyamatát.

Van, ahol már a mozgólépcsők mellett futó ferdeliftek helyét alakítják ki



A SWIETELSKY Építő Kft. szakemberei a Ferenciek tere és az Arany János utca megállókat vették át először, még március elején. A munkálatok ezen a két helyszínen haladtak előre a legnagyobb mértékben, mindkét helyszínen befejezték a bontási feladatokat (kivételt csak néhány, a BKV által használt helyiség jelent).

Emellett már dolgoznak az európai szinten ritkaságnak számító, ferdepályás felvonók kiépítésén is, melyek helyét elkezdték kialakítani a mozgólépcsők lejtaknáiban. Az akadálymentes közlekedés megteremtésével minden utazó számára lehetővé teszik majd a metró használatát.

Az építkezés idejére mindkét helyszínen új, ideiglenes lépcsőt is kialakítottak, mellyel lehetővé válik az állomások elérése. A SWIETELSKY Építő Kft. szakemberei lapunknak a több párhuzamos munkafázisból kiemelték: az Arany János utcában elbontották a főszellőző rendszert és kiépítették az ideiglenes pótlóberendezését, megkezdték a vizesblokkok gépészeti munkáit, valamint új kapcsolóhelyiség kiépítésén is dolgoznak már.

Új mozgólépcsőket kap minden állomás

A nyár közepén átvett Semmelweis Klinikák és Corvin-negyed állomásokon a mozgólépcsők elbontásával haladnak. A Klinikáknál egy lépcsősort már leszereltek, valamint a darupályát is kialakították a lejtaknában (a mozgólépcsők számos elemből állnak, súlyuk összesen több mint 50 tonna). Ezt követően kezdték meg a második mozgólépcső szerkezetének szétbontását. Emellett többek között a főszellőző alagútban leszerelték és elszállították a gépeket, és a vízszivárgástól óvó injektálási munkák is folytatódnak. A peronszinten a trafóhelyiségben dolgoznak, illetve a kőlapok felszedéséhez szükséges próbabontásokat is elvégezték.

A Corvin-negyedben szintén jól halad a SWIETELSKY Építő Kft.: itt a négy mozgólépcső közül eddig hármat bontottak el. Az új lépcsők felépítése során itt is kialakítanak egy ferdepályás liftet, mely az egyik páros között fog haladni: most az ehhez szükséges szerkezet-átalakításokat végzik. Az állomásszinten a fal- és padlóburkolatok jelentős részét már leszerelték, 2021 első negyedévében pedig már az új mozgólépcsők és a felvonó építésére készülnek.

A Nyugati pályaudvart két ütemben zárták le

Legutóbb, novemberben a Kálvin tér, Deák Ferenc tér és a Nyugati pályaudvar megállókat vette át a SWIETELSKY Építő Kft. Ezek közül azonban a Deák téren és a Nyugatiban is dolgoztak már korábban. A nagy forgalmú, mindkét végén felvonósorral felszerelt Nyugati pályaudvar állomáson júliusban zárták le a Westend City Center felé vezető lépcsőket. Ezen a munkaterületen a háromból két mozgólépcsőt bontottak eddig el. Az utasforgalmi és üzemi térben a burkolatokat eltávolították és a légtechnikát is kiváltották, az elektromos bontási munkák pedig mintegy 85 százalékos készültségen állnak.

A megálló másik, déli oldalán az utasforgalmi és üzemi terekben folyamatban van a burkolatbontás, illetve többek között a gépészeti és elektromos rendszerek leszerelése is. A mozgólépcsők munkálatai is elrajtoltak, az aluljárószinten pedig az üzemi terekben dolgoznak az átalakításokon.

A Deák téren új alagút köti majd össze a liftaknát a megállóval

A Deák téren nem az állomás területén kezdték meg először a munkát, hanem annak közvetlen közelében: itt ugyanis nem ferdepályás felvonó épül, hanem függőleges. Ehhez pedig a korábban tervezett, ám csak az alapozási munkákig eljutott Nemzeti Színház építkezésének visszamaradt részeit hasznosították.

Ezt követően fúrtak bányászati munkával alagutat a hármas metró megállójáig, ahol hamarosan az átjárót is kiépítik. Emellett az alagút másodlagos szerkezetének kialakítására készülnek fel, az állomás novemberben lezárt részén pedig javarészt szintén a bontási munkákkal haladtak előre.

A Kálvin téren az aluljáróban a leglátványosabb a változás

A hét, jelenleg is munkaterületként kezelt állomás közül az utolsó a Kálvin tér. Itt lapunk értesülései szerint a leglátványosabb változások az aluljárószinten történtek, ahol az üzlethelyiségek bontása zajlik, illetve a mozgólépcsőkhöz vezető üvegportált is leszerelték.

A peronszinten a süttői mészkőből készült burkolat lekerült a falakról, illetve a lejtakna álmennyezetének bontása is megkezdődik. A pillérekről a peronszinten és az aluljárószinten is leszerelték az acélburkolatokat, illetve számos más munka mellett az ideiglenes elektromos ellátásra is javarészt átálltak már.

Rendszeresen tájékoztatunk a metrófelújításról

A nagyszabású újjáépítés és rekonstrukció első szakaszában is jelentős előre lépéseket tett a SWIETELSKY Építő Kft., a munkálatokról lapunkban többször is olvashattak.

Azoknak az olvasóinknak, akik arra kíváncsiak, hogy milyen változások fogadják majd az utazókat a munka befejeztével, ajánljuk a Corvin-negyed múltjáról, jelenéről és jövőjéről megjelent összefoglalót, melyben bepillantást nyerhetnek a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontjának átalakulásába.

A cikk a SWIETELSKY Magyarország Kft. támogatásával jelent meg.