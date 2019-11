90 ezres bérszakadék a magyar boltokban - nem mindegy ki, hol dolgozik

Még mindig van 200 ezer forint alatti havi bruttós boríték a boltokban, pedig folyamatosan emelnek bért a boltosok, hiszen a legnagyobb munkaerőpiaci gond a boltról boltra vándorló eladó. A legjobban most éppen az iparcikk vegyes boltok fizetnek, a legkevesebbet a kínai, vietnami ruhás piacok. A boltos bérolló 91 ezer forint - értékelte a friss KSH adatokat a blokkk.com.

A boltos bérrangsor első és utolsó helye is fordulatot hozott az eladók bérrangsorában. A legfrissebb - júliusi - statisztika szerint a boltos világban a legvaskosabb hó végi borítékkal az iparcikkes vegyesboltok eladói, árufeltöltői, pénztárosai számolhattak 278 ezer forintos havi bruttó átlagkeresettel. Csupán kis különbséggel szorultak a boltos bérrangsor második és harmadik helyére az illatszerboltok (277 ezer) és az autószalonok (274 ezer) eladói - írja a kereskedelmi szakblog.

A legrosszabbul a ruházati piacok fizetnek, zömében a kínai, vietnami árusok eladóit, 187 ezer forinttal. A zöldséges (192 ezer) vagy a halas bolt (189 ezer) eladója sem számolgathat sokkal tovább hó végén a fizetési borítékját feltépve.

Nehezen bírják a bérversenyt a kicsik

A bérolló 91 ezer forint, ami azt is jelenti, hogy ugyan jelentősen, az elmúlt három esztendőben évről évre 10 százalék feletti tempóban emelkedtek a boltos eladók fizetései, de a különbségek is nőttek. Ez tükrözi azt is, hogy a kisebb boltosok nehezebben bírják a bérversenyt, egyidejűleg pedig a bérkülönbség egy technológiai szakadást is mutat.

A nemzetgazdasági átlag felett mindössze négy boltcsoportban tudják megfizetni az eladókat, de a boltos kiskereskedelmi átlagot nézve is szinte csaknem azonos a kép, hiszen boltos átlag felett csak öt bolttípus mozog.

Minden boltos "kapaszkodik" az eladójába

A legnagyobb arányú emelést az élelmiszerpiacos árus adta az eladóinak, az előző évi 174 ezer forintos fizetés itt majdnem negyedével ugrott meg, 215 ezer forint lett. De ez csak a százalékos arányt tekintve a legnagyobb, hiszen a jelenleg éllovas iparcikk vegyes boltok, melyek közé nagy üzletláncok is tartoznak, 20 százalékkal emelt bért, 45 ezer forinttal vastagítva a hó végi borítékot.

Vannak még 200 ezer forint havi bruttó alatt fizető boltok, a ruhás piacok mellett a hús, pékáru, zöldséges és a halas boltok. Ezek jellemzően kisboltok, és van köztük olyan is, ahol a garantált bérminimumot sem hozza az átlag (nem minden üzlettípusban kötelező a szakképesítés, például a zöldséges, vagy ruházati eladónak sem, de egy halasnak, húsárusnak, csemegepultosnak igen).

A turkálók is tartják magukat (215 ezer forint) a kisboltos kör közepe táján. Érdekes módon a vásárlók körében menő cuccokat kínáló híradástechnikai boltok (231 ezer) , vagy éppen webáruházak (226 ezer) csak a középmezőnyben tanyáznak. Hiába, az akcióval dúsított piaci verseny nem enged meg nagyobb bérköltséget.