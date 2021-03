A külügy és a beszállító szerint nem vettek a rossz kínai védőmaszkokból

Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az MTI-vel. A beszállító Gyömrői-sarok Projekt Kft. szerint a kínai Ouleok cégtől nem szállított FFP2 maszkot Magyarországra.

Az Átlátszó portál szerdán azt írta, hogy a külügyminisztérium több millió darabot vásárolt abból a maszktípusból, amire az Európai Unió termékriasztási rendszere figyelmeztetést adott ki fertőzésveszély miatt.

"150 millió maszkot vásároltunk a védekezés frontvonalában dolgozó orvosoknak, ápolóknak" - írta a KKM az MTI-nek, hozzátéve, "az egyik beszállító - aki a 150 millióból 9 millió maszkot hozott - esetleges forrásként egy olyan céget is feltüntetett, amely terméke nem megfelelő".

A KKM szerint a nem megfelelő terméket kínáló céggel megállapodás nem született, tehát ettől a cégtől maszkot nem vásároltak.

A tárca azt írja, hogy a kormány a maszkok, lélegeztetőgépek és vakcinák vásárlásánál is kizárólag a magyar emberek egészségének és életének védelmét tartotta és tartja szem előtt.

A beszállító Gyömrői-sarok Projekt Kft. az MTI kérdésére megerősítette, hogy kínai Ouleok (Tangshan) Technology Co. Ltd. cégtől nem szállított maszkot Magyarországra. Lehetőségként ez a cég is felvetődött, de a céget megvizsgálták, a lehetőséget elvetették, szerződést nem kötöttek. A maszkokat más cégektől vásárolták.