A BB vezetésében folytatja Rogán volt helyettese

Február 6-tól Puskás András, az Eximbank volt második embere, Rogán Antal tájékoztatási miniszter korábbi belvárosi polgármester-helyettese átigazolt a Budapest Bankhoz (BB) - tudta meg a 24.hu.

Február 1-jén távozott Puskás korábbi munkahelyéről, a szintén állami tulajdonú Eximbanktól, a hitelintézet akkori közleménye pedig úgy fogalmazott: pályafutását a hazai pénzügyi piac meghatározó kereskedelmi bankjánál folytatja tovább.

A BB kommunikációs osztályán keresztül a portálnak a hírt megerősítette: Puskás András a bank működtetésért felelős vezérigazgató-helyettese lett, posztját február 6-ától tölti be.

Az új pozíció létrehozását pedig úgy indokolták, hogy sok más Magyarországon működő bankhoz hasonlóan az üzletért és a működtetésért egy-egy vezérigazgató-helyettes lesz ezentúl felelős a BB-ben is, míg a támogató területek továbbra is közvetlenül a vezérigazgatónak jelentenek. Az üzleti vezérigazgató-helyettesi pozíciót Tóth Viktor tölti be, aki az elmúlt 9 hónap során megbízott vezérigazgatóként irányította a bankot.

De nem Puskás az egyetlen új felső vezető a 2015-ben államosított Budapest Banknál. A Fidesz ifjúsági tagozata, a Fidelitas gazdasági kabinetjének a volt vezetője, a harmincadik évében járó Beck Zoltán is csatlakozik a 24.hu szerint.

Január 1-ja óta van új vezérigazgatója a banknak. A tulajdonosi jogokat gyakorló MFB Zrt. egyik volt vezérigazgató-helyettese, az elsősorban jogi, illetve önkormányzati ügyletekhez értő Lélfai Koppány lett a BB első számú vezetője. A szakember korábban a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője volt Kispesten.

