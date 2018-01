Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A BKV nem viccel, havi bruttó 400 ezer fixszel keres trolivezetőt

Betöltött 21. életév, "TR" kategóriás érvényes vezetői engedély, alapfokú végzettség és egészségügyi alkalmasság esetén azonnali kezdéssel keres bruttó 400 ezres fizetéssel trolibuszvezetőket a BKV.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a "C" vagy "D" kategóriára érvényes jogosítvány, a műszaki szakirányú szakmunkás bizonyítvány igazolt C, D vagy E kategóriás járművezetői gyakorlat. A konfliktuskezelő kommunikációs képességet és az önálló munkavégző képességet is elvárja a cég, amely a kezdőknek a 1300 forintos órabért, cafeteriát és ingyenes BKV utazást ígér.

Átlagfizetésként bruttó 400 ezer forintra számíthatnak a budapesti trolivezetők, a vidékieknek pedig ingyenes szállást biztosítanak a munkásszállón - vette észre a Szárnyas Fejvadász Facebook hirdetését a Pénzcentrum.

