A bolti fizetések átlépték a vörös vonalat

A legjobban a Fejér, a legrosszabbul a Nógrád megyei bolti eladó keres, a különbség 83 ezer forint. Három kivétellel minden megyében kisebb az eladók keresete a megyei átlagnál, Győr-Moson-Sopronban 87 ezer forint a különbség. Most éppen a fővárosban legnagyobb az eladóhiány - olvasható a Blokkk.com elemzésében.

A boltos fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok az egyszerűség kedvéért most mindannyian eladók) 2019 derekára havi bruttó átlagkeresete már minden megyében 200 ezer forint fölé kúszott, pedig néhány hónappal ezelőtt még nem érte el ezt a határt.

Hiába, a minimálbér emelése alulról tolta, a munkaerőhiány felülről húzta a béreket, így ki is jött átlag 12,5 százalékos emelés 2019 júniusára a korábbi szinthez képest - értékelte a KSH adatait a kereskedelmi szakblog.

Fejér megyében jól lehet keresni

Az egyes megyéket és a fővárost is nézve azért jókora különbségek vannak az eladók keresetében. A legjobban Fejér megyében lehet keresni boltos eladóként, bruttó 286 ezer forintot, a megye egyébként is már régóta az élbolyban tanyázik a fizikai dolgozók keresetét nézve. Ezzel szemben Nógrád megyében a legsanyarúbb a boltos eladók sorsa már hosszú ideje, ott 203 ezer forint az átlag. Utóbbi esetében éppen mostanában kúszott 200 ezer forint fölé a kereset.

A megyék közötti eladós bérolló valamelyest szűkült a korábbiakhoz képest, hiszen volt már százezer forint környékén is. Az egyes megyéket nézve nem csak a bérek nagyságában, hanem az emelések ütemében is nagyok a különbségek. A 2019-re az országos bérajánlásban rögzített 8 százalékos szintet minden megye hozta a boltos világban is. Vannak ugyanakkor olyan térségek, ahol jóval az átlag felett kellett a béreket emelni. Éllovas az eladók keresetének emelésében a főváros, 16 százalékos ütemmel (így elérte a havi 268 486 forintot), ugyanennyi volt Győr-Moson-Sopron megyében is (237 080 forint). Ez döntő részben a munkaerőhiány számlájára írható.

Nagyok a különbségek

A földrajzi térségek közötti bérkülönbségeket számos tényező befolyásolja, így a megye gazdasági ereje, iparosodottsága, a településszerkezet, az aprófalvak, kistelepülések, kisboltok súlya, a közlekedési viszonyok, vagy az idegenforgalom. Bár a turizmusban erősebb megyéket nézve is vannak különbözőségek, hiszen a Balaton északi partján Veszprém megyében sokkal nagyobbak a boltos átlagkeresetek (249 582 forint) , mint a déli part mentén húzódó Somogy megyében (211 844 forint).

A sorban a dunántúli megyék többsége a rangsor első felében tanyázik, hiába, ott erősebb a magyar ipar is, a második fele pedig leginkább az alföldi és az északi megyék közül sorolódik össze. A boltos átlag havi bruttó átlagkereset 248 ezer forint, de ezt csak négy térségben haladják meg (Budapest, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron megye) nyilván jelentős súllyal, a többi megye boltja ez alatt mozog.