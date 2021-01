A burgeres gyorséttermek területén támad a Don Pepe

Új burgerekkel, tekercsekkel és piadinával bővül a Don Pepe kínálata januárban, ami a házhoz rendeléses, étteremzárlatos időkben azt jelenti, hogy a cég a McDonald's, a Burger King és a KFC piacára tör.

Egyből két hamburgert is piacra dob a Don Pepe január 1-től: marhahúsos és növényi pogácsával is elérhető a Balkán Burger a láncnál. Mind a kettő tartalmaz ajvárt, jégsalátát, lilahagymát,, paradicsomot, cheddarsajtot (a vegán változott esetében ez nem állati eredetű), grillezett cukkinit és padlizsánt. Ezzel kihívói lettek a hagyományos gyorséttermeknek, a McDonald's-nak, a Burger Kingnek és a KFC-nek is, amelyek szintén a kiszállításokra kényszerülnek most az éttermek zárvatartási kötelezettsége miatt, ami már most a vendéglátó piac kétharmadát tüntette el.

Ha már a pizzákról ismert, akkor ezen kínálatán is frissít az étterem, elérhetővé vált szarvasos pizza. Ennek már - a Fast Food Central szakblog szerint - egyből egy tortilla-szerű változata is rendelhető Erdő Mélyén néven.



Marketing Marketing

A Don Pepe másik akciós újítása a Húsgolyós Piadina. Valamint változott a pizzamenüs kínálat is.