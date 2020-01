Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A cégek bevallásaira várnak, gyenge nap jöhet Európában

Indexcsökkenésre lehet számítani csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon - írja az MTI.

Szerdán erősödtek a tőzsdei árfolyamindexek Európában. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,40 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,44 százalékkal, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,46 százalékkal emelkedett szerdán. Londonban 0,04 százalék emelkedéssel zárt az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,16 százalékkal, Párizsban a CAC-40 index 0,49 százalékkal erősödött. A madridi tőzsdeindex 0,66 százalék, a milánói 0,57 százalék erősödéssel fejezte be a szerdai kereskedést. Budapesten estek a vezető részvények.

A határidős indexjegyzések és a tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a londoni FTSE-100 index 0,6 százalék, a frankfurti DAX index 0,8 százalék, a párizsi CAC-40 index 0,2 százalék csökkenéssel nyithatja meg a csütörtöki tőzsdei kereskedést.

A tőzsdei árfolyamok a kínai vírusjárvány áldozatainak növekvő számáról érkező jelentések miatt indultak esésnek csütörtökön. Az ázsiai tőzsdék az európai piacnyitás előtt mintegy másfél órával számottevő veszteségben jártak. Tokióban 1,7 százalékkal, Hongkongban 2,3 százalékkal, Tajpejben 5,0 százalékkal, Szöulban 1,6 százalékkal csökkent a tőzsdeindex.

A tőzsdei árfolyamok csökkenéséhez hozzájárult még az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve szerdai kamattartó döntése is. A Fed tavaly három alkalommal hajtott végre kamatcsökkentést, minden alkalommal 25 bázisponttal, hogy támogassa az amerikai gazdaság növekedését. Csütörtökön a Bank of England jelenti be kamatdöntését.

Az európai tőzsdéken meghatározó lehet csütörtökön az árfolyamok alakulása szempontjából az Európai Unió gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG EcFin) januári euróövezeti és uniós gazdasági hangulatindexének közzététele. A nagyobb vállalatok közül a Deutsche Bank, a Shell, a BT, a Diageo, az Unilever és a H&M teszi közzé csütörtökön negyedéves eredmény beszámolóját.

A kínai vírusjárvány mellett az amerikai olajkészletek növekedése is hozzájárult az olajár csütörtöki csökkenéséhez. Az elmúlt héten az amerikai olajkészletek a piaci várakozásoknál hétszer nagyobb mértékben emelkedtek. Az európai kereskedés kezdete előtt másfél órával a Brent nyersolaj ára hordónként 58,24 dolláron 1,14 százalékkal állt alacsonyabban a globális kereskedelemben, a WTI ára pedig 1,05 százalékkal 52,77 dollárra csökkent.

Az eurót 0,02 százalékkal jegyzik erősebben 1,1011 dolláron, az arany spot ára 0,10 százalékkal unciánként 1578,24 dollárra emelkedett.