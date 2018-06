Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

A Corvin Plázában nyílik a harmadik Bellozzo

Harmadik egységét nyitja ma meg a Bellozzo étteremlánc a Corvin plázában - adta hírül a The Fusion Group.

A márka mögött nemzetközi csapat áll, hiszen a magyar munkatársaktól induló ötletet olasz séfek, amerikai gasztrotanácsadók és magyar szakemberek együtt fejlesztették ki.

A Corvin Plázában ma nyílt étterem a hazai terjeszkedés harmadik állomása, az oktogoni 2015 novemberében, a Westend City Centerben található egység pedig 2017 szeptemberében nyílt meg. A The Fusion Group a jövőben több üzlet megnyitását is tervezi a fővárosban és vidéki városokban is - mondta Csordás Zoltán, a Bellozzo Kft. üzletágvezetője.