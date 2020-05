A GVH előveszi a járványt kiaknázó ügyeskedőket

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 150 millió forint egyszeri megtakarítást, éves költségvetésének 6 százalékát utalja át a központi költségvetésbe, hogy hozzájáruljon a veszélyhelyzet gazdasági kárainak enyhítéséhez, és a magyar gazdaság újraindításához - nyilatkozta az MTI-nek a GVH elnöke, Rigó Csaba Balázs, aki arról is beszélt, hogy a hivatal az idén a tavalyinál több feladatot vállalt, kevesebb pénzből, takarékosabb gazdálkodással.

A GVH vezetője a járványt kiaknázó ügyeskedők megfékezését nevezte az első célnak. "Négy vállalkozással szemben indult eljárás megtévesztő hirdetések miatt, egy honlap pedig az eljárásindítás hatására függesztette föl a működését" - mondta az elnök.

A GVH emellett aktívan vett részt abban az európai fellépésben, amely az online platformokat a jogszerűtlen tartalmak mellőzésére kérte. Több millió megtévesztő reklám és tartalom tűnt el ennek hatására az online térből - közölte a versenyhivatal vezetője.

Felgyorsítják az összefonódási eljárásokat

A gazdaság helyreállítása, a munkahelyek megőrzése és újrateremtésének érdekében felgyorsítják az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások lezárását, a jogsértő kis- és középvállalkozásokat pedig bírságolás helyett lehetőség szerint csak figyelmeztetik, és a megelőzést szem előtt tartva törekednek a versenyjogi tudatosság javítására. A megelőzés bizonyos fogyasztói rétegek, például a fiatalok, és sérülékeny fogyasztók esetében különösen fontos, ezért a GVH a jövőben is kiemelten fogja segíteni ezeket a csoportokat a jogsértések felismerésében, és a csapdák elkerülésében.

Zavar lenne a műsorszolgáltatási és -terjesztési piacon?

Rigó Csaba Balázs a további feladatok közül kiemelte az építőipari alapanyagok drágulása okán a piaci háttér vizsgálatát. Zavarokat észleltek a műsorszolgáltatási és műsorterjesztési piacon is, ezért a piaci szereplők árazási gyakorlatait is ellenőrizni szeretnék. Hangsúlyos feladatnak tekinti emellett a kartellekkel, különösen a közbeszerzési kartellekkel szembeni küzdelmet, és ebben számít a Közbeszerzési Hatóságra, valamint az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) és a Miniszterelnökség támogatására is.

Szigorú fellépést ígért továbbá a jogszerűtlen kereskedelmi gyakorlatok és csalások ellen is, főképp, ha gyermekek és családok az áldozatok. A GVH az elrettentés mellett a lehetséges fogyasztói kompenzációk felé akarja terelni a vállalkozásokat. A GVH 2019-ben 600 millió forint juttatott vissza a fogyasztókhoz ilyen formában.

Rigó Csaba Balázs hangsúlyozta, az innovatív, egyszerűsített, papírmentes munkafolyamatok bevezetésével a mindennapi munkavégzést is egyszerűsítette, és közölte, hogy kezdeményezte a hivatal csatlakozását a nemzeti korrupcióellenes együttműködéshez - írja az MTI.